T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ ile irtibatlı 5'i Bylock kullanıcısı 10 avukat hakkında bugün gözaltı kararı 

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  FETÖ ile irtibatlı 5'i Bylock kullanıcısı 10 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verildi

28 Kasım 2017 14:11

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  FETÖ ile irtibatlı 5\'i Bylock kullanıcısı 10 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARSLANANKARA DHAANKARA Cumhuriyet BaşsavcılığıBylockGözaltıFETÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24