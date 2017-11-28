Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ ile irtibatlı 5\'i Bylock kullanıcısı 10 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.