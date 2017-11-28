FETÖ ile irtibatlı 5'i Bylock kullanıcısı 10 avukat hakkında bugün gözaltı kararı
Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ ile irtibatlı 5'i Bylock kullanıcısı 10 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verildi
28 Kasım 2017 14:11
Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ ile irtibatlı 5\'i Bylock kullanıcısı 10 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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