FETÖ ilaççısı, tıbbi malzemeleri Tanzanya'daki örgütün hastanesine götürüyormuş

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün ilaççısı olduğu öne sürülen Abdurrahman S.\'nin (60), göz ameliyatında kullanılan malzemeleri Tanzanya\'da bulunan örgüte ait göz hastanesine götürdüğü belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Kayseri merkezli 5 ilde yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda, işçi olarak çalıştığı kurumdan emekli olduktan sonra Tanzanya\'da bir tuğla fabrikasında çalışmaya başlayan, örgütün ilaççısı olduğu iddia edilen Abdurrahman S., gözaltına alındı. Şüphelinin evi ve bağ evinde yapılan aralamalarda FETÖ/PDY\'nin Tanzanya\'da işlettiği özel bir göz hastanesine götürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda ilaç ve ameliyat malzemesi ile Fetullah Gülen tarafından yazılmış kitap ve dergiler, dijital metaryeller ve çok sayıda döküman ele geçirildi. Abdurrahman S., emniyetteki sorgusunda göz ilaçları, göz mercekleri ve ameliyat malzemelerini sipariş üzerine Tanzanya\'ya götürdüğünü söyledi.



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