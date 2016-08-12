'FETÖ' iddianamesini hazırlayan savcı, 15 Temmuz'dan iki gün önce darbe uyarısı yapmış

15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce mahkemeye sunulan cemaat ana iddianamesinde, Savcı Serdar Coşkun’un yaptığı darbe uyarısı dikkat çekti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, iddianamede, “Cemaat imamları, gizli emellerini gerçekleştirmek yani devleti tamamen ele geçirerek, istedikleri siyasal sistemi kurabilmek için faaliyete geçerek darbe senaryosunu ortaya koymuşlardır” değerlendirilmesinin yer aldığı ortaya çıktı. İddianamede, cemaatin nihai hedefinin, “Kainatı yönetmek” olduğu, buna göre her kurum ve kuruluşa sızmayı amaçladığı savunularak, özetle şöyle denildi:

"Egemen tek güç olmak"

“Örgütün nihai hedefi, başta Türkiye olmak üzere ‘dünya üzerinde bir hegemonik güç haline gelerek devletleri perde gerisinden yönetmek’ dünya ve Türkiye üzerinde egemen tek güç haline gelebilmektir. Örgütün yöntemi, devlet kurumlarını, yerleştirdiği mensupları ile ele geçirip perde gerisinden devleti örgüt amacı yönünde yönlendirip yönetebilmektir.

"Gülen ve 'Baş Yüceler' idare edecek"

Örgüt, ütopik bir cemaat egemenliği diktası kurmak istemektedir. Ütopik bir amaca yönelik, uğrunda sayısız fedakârlık yapılan projeye, tehlikeli bir dogmatizmle bağlanma sorunu vardır. Ütopya, devleti el altından örgütün/cemaatin ve en başta kâinat imamının yönettiği bir projedir. Bir başka ifade ile önce Türkiye Devleti anayasal kurumları birer birer ele geçirilecek ve devleti perde arkasından örgütün kurucusu ve yöneticisi şüpheli Fetullah Gülen ve emrindeki 'baş yüceler' idare edecektir.

"Humeyni gibi"

Fetullah Gülen’in devleti ele geçirme modeli, Mussolini ve Hitler’den çok Humeyni’ye benzemektedir. Gülen, bir siyasi parti olmadan, seçime girmeden, yetiştirdiği kamugörevlilerini kendine bağlayıp itaat ettirerek fedakarlık kültürü altında seçilmişlik duygusuna dayanarak devleti teslim almayı ve dışarıdan alternatif hiyerarşi üzerinden yönetmeyi amaçlamaktadır.”