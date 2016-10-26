FETÖ iddianamesinden: Örgüt üyelerine 10 maddelik deşifre olmama sunumu yapılıyor

İzmir'deki FETÖ soruşturmasının iddianamesine giren belgelere göre, cemaatin devlete yerleştireceği iddia edilen 'kripto' üyeleri için istihbarata karşı koyma teknikleriyle ilgili kitapçık hazırladığı ileri sürüldü. TSK ve Emniyet gibi kritik kurumlara sızacağı öne sürülen cemaat mensuplarına verildiği iddia edilen 10 sayfalık sunumda 'gizlenme' talimatları yer alıyor.

Karar gazetesinde yer alan haber şöyle:

FETÖ üyeliğinden soruşturma başlatılan bir şahsın evinde yapılan aramada bulunan dijital sunumda, örgüt üyelerinin nasıl gizlenmesi gerektiği detayları ile aktarılıyor. Emniyet ve TSK gibi kurumlara başvuracak örgüt üyelerinin deşifre olmamak için uyması gereken kuralları aktaran 10 sayfalık Powerpoint sunumda örgüt ile bağlantıların deşifre olmaması için alınacak önlemler bir bir anlatılıyor. "TİB bize bağlı ama yine de telefonlarda dikkatli konuşun" uyarısı bile yayapılıyor. İşte 10 sayfalık o sunum.

HİZMETTE OKUYAN AKRABA VAR MI?

1 Numaralı sunum sayfası;

DİKKAT !!!

Kendisi veya 1. Derece akrabalarından hizmet kurumlarında okuyan veya mezun olan var mı?

Kendisi veya 1. Derece akrabalarından hizmet kurumlarında çalışan var mı?

Kendisi veya 1. Derece akrabalarının tel irtibatlarında hizmet iltisakı var mı?

ADAY ABONELİĞİ İPTAL ETSİN

2 Numaralı sunum sayfası;

BAŞVURU ÖNCESİ DİKKAT-1: Sosyal medya üyelikleri kesinlikle kapatılmalı ben bir şey yazmıyorum denmemeli arkadaşlarından dahi tespit yapılıyor, kapatılması gerekiyor.

Aday ve 1. Derece akrabası adına her türlü abonelik iptal edilmeli ev veya işyerine yayın gelmemeli, Çok sayıda kişinin bir araya geldiği toplantılara katılmamalı.

Görüşmek için bizim kurumlara, evlere vb. yerlere ziyaretler gerçekleştirirken hiçbir şekilde cep telefonu vb. teknolojik sinyal veren aletler taşınmamak getirilmemeli

BAŞVURU ÖNCESİ KAKAO'YA GEÇİN

3 Numaralı sunum sayfası;

BAŞVURU ÖNCESİ DİKKAT-2: Cep telefonlarından hizmet kurumlarına sms dahi gönderilmemeli, telefon irtibatı olmamalı, kullanılması gerekiyor ise cover me, kakao vb programlar üzerinden görüşülmeli, telefonlarda ve bilgisayarlarda vpn kullanılmalı.

Kullandığımız araçların plakaları üzerinden ve benzin istasyonlarından sürekli kontrol altında tutuldukları unutulmamalı (…sıkıntılı) Kredi kartı harcamalarının takip altında olduğu bilinmeli hizmetsel harcamaların ve hizmet kurumlarında yapılan harcamaların nakit olarak yapılması e-posta ve normal postaların kontrol altında tutulduğunu unutmayın açıp içine bakıp tekrar eskisi gibi kapatabilirler (..mail tercih edilebilir.)

BİREYSEL REZARVASYON YAPIN

4 Numaralı sunum sayfası;

BAŞVURU ÖNCESİ DİKKAT-3: Müstehar isim mutlaka kullanılmalı. Özellikle otobüs uçak vb seyahatlerde ve diğer her turlu gezi vb seyahatlerde ortak rezervasyon yapılmaması, herkesin bireysel olarak işlem yapması, ş.dışına giderken şahsi telin evde açık olarak bırakılması. Hizmetten olanlarla irtibatın minimuma indirilmesi akraba, iş arkadaşı vb. açıklanabilir irtibat diye düşünülmemeli, karşı tarafın art niyetli olduğu varsayımıyla hareket edilmeli.

DİĞER YAYINLARA ABONE OLUN

5 Numaralı sunum sayfası;

BAŞVURU ÖNCESİ DİKKAT-4: Evlerde su elektrik abonelikleri şakirtlerin değil hizmetle irtibatı olmayan akrabalarının üzerine yapılabilir. Bu aşamada en son anne ve baba da kullanılabilir. Talebe gelen evlere diğer nur gruplarının yayınları abone olunur ve bunlar kapı önlerinde ve bina girişlerindeki kutularda zaman zaman bırakılarak apartman sakinlerinin görmeleri sağlanıp hedef saptırılabilir, talebe gelmeyen evlerde Anadolu gençlik grubu yayınlar, Türkiye gazetesi ve benzeri yayınlar kullanılabilir.

Hizmet evleri arasında cemaatin çok mobil olmaması değişikliklerin minimumda tutulması önemli. Arkadaşların sigorta üyelikleri hizmet kurumlan ve esnaf abilerin işyerleri üzerine yapılmasın Şakirtlerin kaldıkları evlerde ve çevreye özel matematik İngilizce ders vs. verilir telefon şudur denilerek broşür basılır apartmana dağıtılır birkaç çevreye yapıştırılır en azından gelen öğrenciler üzerine bir maskeleme olur. Hizmet müesseselerine şahsi araçlarla giriş yapılmamalı, araçlar biraz uzağa bırakılabilir.

KÖŞE YAZILARINA YORUM YAZMAYIN

6 Numaralı sunum sayfası;

BAŞVURULARDA DİKKAT: Genel Sağlık problemi yok denmeli -Süreçte SGK kaydına girmeyecek- Yeşil reçete kaydı olmayacak. Adli sicil kaydı temizliğinin yapılması.

Kaldığı yerler ayarlanmalı - (Akraba yanı-KYK-Arkadaş yanı vb.) Fatura-kontrat kaydının olmaması. Yorumlar-Köşe yazarlarına müspet menfi yorum yazılmamalı.

Hizmet iltisaklı dernek üyeliği kesinlikle olmamalı. Anne baba kardeş ile alakalı tel irtibatı önemli mümkün olduğunca tedbir yapılması sağlanmalı. 1. Derece akraba bizim müessese elenme sebebi. Kurum çalışanları kesinlikle referans olarak kullanılmamalı. Çünkü referans adaya kefil olacağından daha çok araştırılıyor.

HİZMET HARCAMASINI NAKİT YAPIN

7 Numaralı sunum sayfası;

BAŞVURULARDA DİKKAT: Hizmet müesseselerinden kredi kartları ile alışveriş yapmamalı ve verdiği adreslerden kredi kartları ödemeleri yapılmalı farklı yerden olmamalı. Referans ve arkadaş olarak bakkal, muhtar, öğretmen, esnaf vb. yazılabilir. Kurumdan referans yazılmamalı tanınan kişi varsa bize danışılarak yazılabilir.

Üniversite hocaları, Emniyet, Asker referans olarak yazılmamalı. Hizmetten arkadaşlar kesinlikle yazmamalı. Forma yazılan referansların girişte etkisi olmuyor, bunlar üzerinden adayın çevresi öğrenilmeye çalışılıyor. Başvuracak olanların birlikte ikamet ettiği kişilerin referans, samimi arkadaş vs kısmında belirtmemesi gerekmektedir. Ayrıca ref vb yerlere, Teşkilata daha önce başvurmuş, halen çalışan ya da bu dönemde başvuracak şahıslar yazılmamalı.

TİB BİZE BAĞLI AMA DİKKAT EDİN

8 Numaralı sunum sayfası;

BAŞVURULARDA DİKKAT: Telefon irtibatlarına her halükarda dikkat edilmesi gerekiyor. TİB artık bize bağlı olduğu için görüşmeleri dinleyelim diye karar alındı. Başvuracak adayın telefonu temiz değil ise hizmetle ilgisi olmayan bir akrabasının mevcut kullandığı hattını alıp kendi hattını kapatsın. Kuruma o numarayı versin.

Baz istasyonu aynı şehir olması iyi olur. Ayarlayamazsa da olabilir. Tel 2 sene geriye bakılıyor. Telefonlar erken temizlenmeli, verilen telefon numarası hizmette kullanılmamış temiz telefon numarası olmalı, hizmet etiketli kişilerle tel irtibatı olmamalı. Başvurunun hemen öncesinde telefon hattı alınmamalı, aksi halde geriye dönük hattan kontrol ediliyor.

Face, twitter hesabı olmamalı. Gerektiği durumlarda açtırabiliriz. Facebook, tweeter hesapları olanlar kullanıcı bilgileri değiştirilerek kapatılmalı. E-mail resmi işlerde kullanılmalı.

'KYK YURDUNDA KALDIM' DEYİN

9 Numaralı sunum sayfası;

BAŞVURULARDA DİKKAT: Kuruma müracaat ettiği kimseye söylenmemeli. Muhtara vs. beni sormaya gelecekler dememeli. Üniversite mezuniyeti eski olanlar devlet yurtlarında kaldığını beyan edebilirler - geriye dönük 5 yıllık kyk kayıtlan tutuluyor.

İmar geçmiş, kentsel dönüşüme uğramış, öğrencilerin çokça yaşadığı yerlerde takip yapılamaz. Buralar beyan edilebilir. Başvuru sonrasında uygun görülenlere aday tanıtım formu düzenleneceği unutulmamalıdır. Bu nedenle başvuru esnasında verilen bilgilerle (tlf, adres, vb) ATF’da verilecek bilgiler örtüşmelidir. Verilecek bilgilerin kısa ve anlaşılır olması, detay girilmesine gerek yok.

BAŞKA DERSHANELERİ YAZIN

10 numaralı sunum sayfası;

BAŞVURULARDA DİKKAT: Yurtdışına geziye vs gitmiş olanların, kiminle gidildiği, nerelerde kaldığı sorularında detay vermemeleri gerekmektedir, iş için, dil öğrenimi için yada gezi maksatlı yazılabilir. Niçin teşkilata gelmek istiyorsunuz sorusunda ve özgeçmişte detay girmeye gerek yok.

BAŞKA DERSHANELERİ YAZIN

10 numaralı sunum sayfası;

BAŞVURULARDA DİKKAT: Yurtdışına geziye vs gitmiş olanların, kiminle gidildiği, nerelerde kaldığı sorularında detay vermemeleri gerekmektedir, iş için, dil öğrenimi için yada gezi maksatlı yazılabilir. Niçin teşkilata gelmek istiyorsunuz sorusunda ve özgeçmişte detay girmeye gerek yok.