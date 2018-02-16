T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ hükümlüsü, kaçak teknesinde yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA)- ERZİNCAN'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) propagandası yapmak suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Ö

16 Şubat 2018 20:49

Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA)- ERZİNCAN\'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) propagandası yapmak suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Ö.B, Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde, tekne ile yurt dışına geçmek isterken 5 Suriyeli kaçak ile birlikte yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan tekneyle Yunan adalarına geçmeye çalışan kişiler olduğunu belirleyip, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile irtibat geçti. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, söz konusu tekneyi içindeki 6 kişi ile Kuşadası açıklarında durdurdu. 1\'i kadın 5 Suriyeli ile birlikte yolculuk yapan ve kendisini Suriye uyruklu olarak tanıtan Ö.B.\'nin  Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosu\'nca \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan arandığı ve 4 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Ö.B.\'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Suriye uyruklu kaçaklar ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKAYDIN DHA ERZİNCAN Fethullahçı TerörParalel Devlet Yapılanması FETÖPDYAydın KuşadasıSuriyeliBirKuşadasıEmniyet MüdürlüğüYunanKuşadası Sahil Güvenlik KomutanlığıBununSahil GüvenlikSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24