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FETÖ hükümlüsü firari çift, 9 ay sonra yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezası olan ve 9 aydır firari durumdaki öğretmen çift Zeynep ve eşi Halil Hazar, saklandıkları evde yakalandı

23 Nisan 2018 17:17

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezası olan ve 9 aydır firari durumdaki öğretmen çift Zeynep ve eşi Halil Hazar, saklandıkları evde yakalandı.
Bolu\'da FETÖ/PDY\'nin eğitim yapılanmasına yönelik operasyon sonrası açılan davada haklarında \'Terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen öğretmenler Zeynep Hazar ve eşi Halil Hazar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından firari çiftin bulunması için çalışma başlatıldı. Sahte kimliklerle yaşamlarını sürdürdüğü öğrenilen çift, 9 aylık çalışma sonucu Bolu\'da saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan Hazar çifti emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zeynep Hazar\'ın hamile olduğu için firari durumda olduğunu söylediği öğrenildi.

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