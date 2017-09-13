Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, gazeteci Nevzat Çiçek'in bir televizyon programında kullandığı "FETÖ’cü darbeyi Menzil tarikatı durdurdu" ifadesiyle ilgili olarak "İktidar partisi, Menzilcilere devletin kapılarını bu sebeple mi açtı? İktidar partisi, Menzilcilere kendini borçlu mu hissediyor? İktidar partisi, yeni bir ortaklık mı kurdu?" dedi. Tezkan, sözlerine "Fethullahçıların yerini Menzilciler aldı iddiası doğruysa; FETÖ gitti, Menzil geldi söylemi gerçekse sebebi 15 Temmuz gecesi yaşananlar mı?" diye devam etti.

Mehmet Tezkan'ın "Şimdi de karşımıza Menzilciler çıktı" başlığıyla yayımlanan (13 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Biliyorum, eski tarikat..

Biliyorum, çok sayıda üyesi var; büyük tarikat..

Biliyorum, devlet içindeki yapılanmaları yeni değil..

Biliyorum, tarikat/vakıf bağlantılı okulları var..

Ama hiç bu kadar konuşulmamıştı..

Hiç bu kadar tartışılmamıştı.. Hiç bu kadar gündem olmamışlardı..

Şimdi de karşımıza Menzilciler çıktı demem bundan..

*

Fethullahçıların boşattığı kadrolara yerleştikleri söyleniyor.. Sağlık Bakanlığı’nda kilit yerler onlarınmış!. Keza Emniyet Teşkilatı’nda da..

Ne kadar doğru, ne kadar güçlüler bilemem..

Fethullahçıları da biliyorduk ama bu kadar olduklarını bilmiyorduk.. Emniyet içinde etkin bir grup zannediyorduk, generallerin yüzde 40’ı Fethullahçı çıktı..

İddiaları yabana atmamak gerek..

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Menzil tarikatı ne oldu da bir anda devlette güçlü hale geldi?

Efendim, 15 Temmuz darbe girişimini önleyen onlarmış!..

Geçen akşam Haber Türk’teki tartışma programında iddia edildi..

İddia eden cemaat yapılarını araştırmasıyla bilinen gazeteci Nevzat Çiçek..

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Cumhur-başkanı’nın çağrısından çok önce örgütlü bir şekilde sokağa çıkmışlar.. Fethullahçı askerlerin karşısına dikilmişler..

Çiçek iddia ediyor..

FETÖ’cü darbeyi Menzil tarikatı durdurdu..

Menzil tarikatı ilk kez sokağa çıkmış..

1960’da çıkmamışlar..

1980’de çıkmamışlar..

15 Temmuz’da çıkmışlar.. Fethullahçıların darbe yapmasını önlemişler..

Rakip cemaati durdurmuşlar..

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İktidar partisi, Menzilcilere devletin kapılarını bu sebeple mi açtı?

İktidar partisi, Menzilcilere kendini borçlu mu hissediyor?

İktidar partisi, yeni bir ortaklık mı kurdu?

Fethullahçıların yerini Menzilciler aldı iddiası doğruysa.. FETÖ gitti, Menzil geldi söylemi gerçekse..

Sebebi 15 Temmuz gecesi yaşananlar mı?

Yanıt bekleyen çok soru var..