T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ firarisinin arazisinde hintkeneviri ve esrar ele geçirildi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan firari H

07 Kasım 2017 18:01

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan firari H.Ş.\'nin arazisinde 300 kök hintkeneviri ve 26 kilo esrar ele geçirildi. Polis, operasyon kapsamında firari H.Ş.\'nin arazisinde hint keneviri yetiştirdiği ve esrar sattığı belirlenen bacanağı M.Ö. ile 17 yaşındaki M.B.\'yi gözaltına aldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Turgutlu\'nun Çakal Azmağı mevkisinde bulunan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan H.Ş.\'ye ait araziye operasyon düzenledi. Dün akşam saatlerinde arazide yapılan aramada, boyları 10 ile 250 santimetre arasında değişen 300 kök hintkeneviri, 26 kilo esrar, hintkenevirlerini kesmekte kullanıldığı belirlenen 5 bağ makası ve esrar tartmakta kullanıldığı anlaşılan 1 terazi ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca FETÖ firarisi H.Ş.\'nin hint kenevirlerini yetiştirdiği ve esrar sattığı ileri sürülen bacanağı M.Ö. ile ona yardımcı olduğu belirlenen 17 yaşındaki M.B. gözaltına alındı. FETÖ firarisi H.Ş.\'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHAMANİSA TurgutluFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYPolisManisaEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleTurgutluAzmağıFETÖPDYDünOperasyondaFETÖFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24