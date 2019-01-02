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FETÖ firarisinin aracına el konuldu

Alper KORKMAZ-Müslim SARIYAR - İstanbul DHA  - AVCILAR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin otomobili polis ekiplerince durduruldu

02 Ocak 2019 15:02

Alper KORKMAZ-Müslim SARIYAR - İstanbul DHA  - AVCILAR\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin otomobili polis ekiplerince durduruldu.  Aracı kullanan yakını ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken otomobil yediemin otoparkına çekildi. 
D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde trafik polisleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.  Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada otomobilin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir fizyoterapiste ait olduğunu belirledi. Trafik polisleri durumu Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerine bildirdi. Aracı kullanan  FETÖ firarisinin yakını gözaltına alınırken, otomobil ise Yediemin otoparkına çekildi.

(FOTOĞRAF)

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