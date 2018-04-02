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FETÖ firarisi Kuşadası'nda yakalandı

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, polis tarafından saklandığı evde yakalandı

02 Nisan 2018 23:03

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, polis tarafından saklandığı evde yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aydın Ağır Ceza  Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ü.T.\'nin ilçedeki bir evde saklandığını belirledi. Eve bugün operasyon düzenleyen polis, Ü.T.\'yi yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.T., tutuklandı.

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