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FETÖ firarisi avukat, İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan avukat R

27 Kasım 2017 15:14

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan avukat R.A., İstanbul\'da sahte kimlikle yakalanarak, tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'nin İzmir\'deki avukat yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, verdiği isimler doğrultusunda 33\'ü avukat 45 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan, emekli askeri hakim, avukat R.A., İstanbul\'un Üsküdar ilçesinde polisin yaptığı kimlik kontrolünde, sahte kimlikle yakalandı. Yapılan incelemede R.A.\'nın, İzmir 4\'üncü Sulh Ceza Hakimliği\'nin kararıyla \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan R.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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