FETÖ evlerinde kaldığını darbeden sonra itiraf etti, savcılığa atandı, hâlâ görevde

15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün sonra “tanık” olarak ifade veren ve o dönem cumhuriyet savcısı adayı olan Mehmet Apaydın’ın FETÖ ile ilişkisi konusunda itiraflarına karşın savcı olduğu ortaya çıktı.

Darbe girişiminden sonra FETÖ’yle ilişkilerini açıklayan Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Apaydın’ın ifadesine ulaşıldı. Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Apaydın, FETÖ’nün dershanesine gittiğini, üniversitede FETÖ evlerinde kaldığını, Polis Akademisi sınavı öncesi bazı soruların verildiğini ve FETÖ evlerinde “ağabeylik”, “semt ağabeyliği” ve “bölge üniversite mesullüğü” yaptığını itiraf etti yine de savcı olarak atandı. Görevi sırasında terfi de alan ve yakın zamanda Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı’nda görevlendirilen Apaydın, halen görevde.

Üniversiteye kaydını yaptırmasının ardından bir dönem ayrı kaldığı cemaate döndüğünü “ev ağabeyi” yapıldığını aktaran Apaydın, “semt ağabeyliği” “bölge üniversite mesullüğü” gibi görevlerde bulunduğu anlattı.

“37-40 civarı ev vardı” diyen Apaydın, çağrıldığı Ankara’da “Ebubekir” kod Milas Hâkimi Barbaros Hayrettin Ekici tarafından karşılandığını anlattı. Apaydın, kaldığı evin sorumlusunun ise o dönem Bodrum Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ömer Faruk Aydın olduğunu iddia etti. Apaydın, “sınava hazırlanırken Askeri Hâkimlik Sınavı’nın sorularının kendilerine verilmek istendiğini ancak kendilerinin bunu kabul etmediğini” iddia etti.

Apaydın, “Yazılı sınavlarda başarılı olsam da mülakatlarda elendim. 2014 Ocak ayı gibi İstanbul’a döndüm. İstanbul’da kendim sınavlara hazırlanmaya başladım, cemaatle bir bağım kalmadı” iddiasında bulundu.