FETÖ duruşmasında Alaattin Çakıcı iddiası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da görülen FETÖ duruşmasında tanıklık yapan cinayet sanığı Serhat Günezer, suç örgütü ele başı Alaattin Çakıcı\'dan emirler aldığını öne sürdüğü Serkan K. ve Mustafa Ali E.\'nin, İzmir\'de üniversite öğrencilerini AK Parti aleyhine yetiştirdiğini, kandırdıkları gençleri FETÖ/PDY\'nin ağabeyleri ile tanıştırdığını öne sürdü.

Antalya\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, Burdur Garnizon ve 58. Piyade Eğitim Alayı eski Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ile tutuksuz sanık Antalya 3\'üncü Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizonu eski Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya\'nın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi\'nden SEGBİS üzerinden ihbarcı sıfatıyla katılan Serhat Günezer, Ahmet Yurdagül\'ün FETÖ mensupları ile görüştüğünü belirterek, iddialarda bulundu.

Geçen yıl Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde önce tabancı ile öldürülüp daha sonra yakılan Adem Dönmez\'in katil zanlısı olarak Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi\'nde bulunan Serhat Günezer, Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan suç örgütü ele başı Alaattin Çakıcı\'dan emirler aldığını öne sürdüğü Serkan K. ve Mustafa Ali E.\'in, üniversite öğrencilerini AK Parti aleyhine yetiştirdiğini, kandırdıkları gençleri de FETÖ/PDY\'nin ağabeyleri ile tanıştırdığını öne sürdü.

İfadesinde, 2014 yılından itibaren Turgutlu ilçesinde emlak, gayrimenkul işiyle uğraştığını belirten Serhat Günezer, şöyle dedi:

\"Ben Adem Dönmez isimli şahsın öldürülmesi olayının şüphelisi olarak şu an Manisa\'da tutuklu bulunuyorum. Size FETÖ/PDY örgütü kapsamında bildiklerini anlatmak istiyorum. Öldürülen Adem Dönmez, FETÖ/PDY\'nin Türkiye\'deki Türkçe Olimpiyatları\'nı düzenleyen ve İzmir, Antalya, Bolu Bölgesi para trafiğini sağlayan grubun üst düzey sorumlulularındandır. Adem Dönmez topladığı paraları Manisa merkezde yaşayan Mustafa Ali E. vasıtasıyla, Balıkesir Ayvalık\'ta yaşayan ve PKK terör örgütünün yapılanmasını sağlayan Ercan A. isimli şahsa ulaştırmaktaydı. Mustafa Ali E., İzmir Alsancak\'ta bir kilisein rahibine suikast yapmak istemiş, başarılı olamayınca İzmir\'de tutuklanarak yargılanmıştır.\"

Serkan K. ile Mustafa Ali E.\'nin, Alaattin Çakıcı\'dan aldıkları emirlerle hareket ederek, özellikle Ege Üniversitesi\'nde gençleri AK Parti aleyhine yetiştirme çabasına girdiklerini iddia eden Serhat Günezer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Serkan K. ve Mustafa Ali E., ağlarına düşürdükleri gençleri FETÖ/PDY\'nin ağabeyleriyle tanıştırmışlardır. Hatta Ege Üniversitesi\'nde geçen yıl PKK\'lılarla yapılan kavga sırasında öldürülen Fırat Çakıroğlu\'nun da muhafazakar kişileri Serkan K.\'ya yönlendirerek, Fethullahçı cemaate kazandırılmasını sağladığı yönünde Adem Dönmez ile adını bilmediğim arkadaşlar arasındaki konuşmalarda duydum. Söz konusu belirttiğim olayları Eski Manisa 1. Ağır Ceza Mankemesi hakimi olan Hüseyin A. ve Adem Dönmez\'in kayınpederinin yakını Albay Ahmet Yurdagül gayet iyi bilmektedir. Söz konusu Hüseyin A. ve Ahmet Yurdagül, Adem Dönmez ve çevresindeki FETÖ mensupları ile görüşmektedir. Hatta söz konusu evleri bu iki şahıs da bilmektedir. Bu şahıslar birbirlerine mektup göndermektedirler.\"

Ahmet Yurdagül ise Serhat Günezer\'in iddialarını yalanladı.

Tutuklu sanıklardan Metin Karagöz\'ün yurt dışı yasağı koşulu ile tahliyesine karar veren mahkeme, Ahmet Yurdagül\'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.