FETÖ'den yargılanan Emre Belözoğlu hakkında karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Emre Belözoğlu'nun örgütün mesajlaşma programı Bylock kullanmadığını kaydederek, "Örgüte müzahir herhangi bir vakıf, dernek ve sendika üyeliklerinin bulunmadığı, örgütün tepe yönetimi ile herhangi bir irtibatının bulunmadığı, örgütle bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde yer almadığı, örgüte müzahir kurum ve kuruluşlarda, firmalarda her hangi bir SGK kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir" diye belirtti.

Savcılıkça verilen takipsizlik kararında, 2013 yılı öncesinde dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtildi. Takipsizlik kararında, "Yürütülen soruşturma sonucu 2013 yılı öncesinde olmak üzere dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin şüphelinin konum ve kişisel özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispata yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelinin örgütsel, tabirle 'Şakirtlik' denilen üye konumunda faaliyette bulunmak suretiyle atılı suçu işlediğine dair yeterli delil elde edilemediği kanaatine varıldığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.