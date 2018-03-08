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'FETÖ' davasından: Cem Küçük gibi isimleri yazarlığa ben teşvik ettim

"Rotahaber'de ilk kez yazanlar arasında Halime Kökçe de vardı"

08 Mart 2018 18:13

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya 21'i tutuklu 5'i tutuksuz FETÖ davasının bugün duruşmasında savunmalar alındı.

Tutuklu sanıklardan Rotahaber'in sahibi Ünal Tanık  Cem Küçük’ün de yazı yazması için kendisinin teşvik ettiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Haber 7’de Ersoy Dede, Hüseyin Yayman, Cem Küçük gibi isimlerin yazı yazmalarını ilk ben teşvik ettim. Rotahaber’de ilk kez yazanlar arasında Halime Kökçe, Meryem Gayberi, Yaşar Taşkın Koç, gibi isimler vardı.”

"İndirdim, kullanmadım"

Sanık Ufuk Şanlı, savunmasında “Aksiyon’da 8 yıl çalıştım. Ahmet Davutoğlu ve Nihal Bengisu Karaca da yazıyordu. Ankara ofisi AKP milletvekillerinin uğrak yeriydi” dedi. “O dönem ekonomi bakanı olan Ali Babacan’ın elinden yılın ekonomi gazetecisi ödülünü aldım” diyen Şanlı, şöyle devam etti: “ByLock tespit raporunda bahsi geçen programı indirdiğim ancak hiçbir iletişim kurmadığım belirtilmiştir.”

P24'ün aktardığına göre; tutuklu sanıklardan Rotahaber'in sahibi Ünal Tanık da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünal Tanık, “Şüpheli olarak gösterilen fotoğraflarda AKP sözcüsü Yasin Aktay var. Davet edildiğim bir toplantıda neden davet eden suçlu değil?” diye sordu. Tanık sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilirkişi sosyal medyada Taha Ün ile bir yazışmamı delil olarak almış. Bilgi yanlışlığını kontrol ettiğim bir yazışma. Bu sanki bir ast-üst ilişkisi olarak ele alınmış. Taha Ün’ün nikahı Cumhurbaşkanı tarafından kıyılmıştı. Eşi de Emine Erdoğan ile çalışıyordu.”

 

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