FETÖ davasında Vali Gül ve Belediye Başkanı Aydın tanık oldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan eski Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır\'ın yargılanmasına devam edildi. Bugünkü duruşmada Vali Davut Gül ile Belediye Başkanı Sami Aydın, \'tanık\' olarak ifade verdi.

Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' ve \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçlamalarıyla yargılanan ve Tokat T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Fatih Celaleddin Sağır ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya savcı olarak Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal katıldı.

İlk olarak mahkeme heyeti gelen tanık ifadelerini okundu. Ardından duruşmada hazır olan tanıklardan Sivas Valisi Davut Gül\'ün tanıklığına geçildi. Gül\'e mahkeme heyeti başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya yemin ettirdi.

VALİ GÜL: TARAFIMIZI BELLİ ETTİK

Duruşmada ifade veren Vali Gül, 15 Temmuz gecesine ait bildiklerini anlattı. Gül, şunları söyledi:

\"Ben 9 Haziran günü göreve başladım. 15 Temmuzda ise girişim oldu. Bu olaydan benim 22.30 sıralarında haberim oldu. İl Emniyet Müdürü ile Valilik binasına geçtik. İl Emniyet Müdürüne güvenebileceği adamları yanına almasını söyledim. O da bana öyle yaptıklarını söyledi. Jandarma Alay Komutanı Albay Bektaş Arslan da geldi. Başsavcı, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ve kurum müdürleri de oradaydı. Sanık bizden 1-2 saat sonra geldi. Geldiğinde üzerinde sivil kıyafetler vardı. Sanık makama geldiği zaman çok rahattı. Bana \'Ortada bir darbe yok. Böyle saçma sapan bir şey olamaz. Rahat olun\' dedi. Sosyal medyadan yapılan çağrı sonrası meydanda büyük bir kalabalık oluştu. Sanık bu kalabalığın dağıtılması gerektiğini söyledi. Sanık, yaklaşık bir saat durduktan sonra makamdan ayrıldı. Sabah sıkı yönetim listesinde adının olduğunu görünce telefon ile arayarak makama gelmesini söyledim. Burada kendisi ile bir saat görüştüm. Daha sonra emniyete götürüldü. Biz balkon konuşmasını darbenin karşısında olduğumuzu söylemek için ve herhangi bir taşkınlık yapmamaları gerektiğini söylemek için yaptık. Yani tarafımızı belli ettik. \'Görevimizin başındayız\' mesajı verdik.

Vali Gül, \"Bu FETÖ\'cülerin hiçbiri \'Ben FETÖ\'cüyüm\' demiyor. Ortada 15 Temmuz\'un oluşturduğu bir durum var. Kapıcısından en üst makama kadar FETÖ\'cü olabilir. Bunlar deliler ile tespit edilir. Askeriyeden birine \'Gelin kriz masası kurduk, başında dur\' deme şansımız yok. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içindeki bir grup darbe girişimi yapıyor. Havada uçaklar uçarken, özel harekat bombalanırken, TRT\'de darbe bildirisi okunurken ben tugaydan birine \'Gel de krizi yönet\' diyemem. Yani kuzuyu kurda teslim edemem\" diye konuştu.

Vali Gül, ifade verdikten sonra duruşma salonundan ayrıldı.

Daha sonra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın tanık olarak dinlendi. Aydın, \"Evde darbe girişimini öğrendikten sonra Valilik binasına geçtim. İl protokolü oradaydı. Benden bir müddet sonra sanık geldi. Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanının çok telaşlı oldukları gördüm. Jandarma komutanımız bu işin FETÖ\'cüler tarafından yapıldığını, bu süreçle ilgili mücadele etmememiz gerektiğini söyledi. O süreçte sanık olaylarda önemsenecek bir durum olmadığını, telaşlanmaya gerek olmadığını söyledi. O sırada bize bir bilgi geldi. Meydandaki vatandaşların askeri lojmanlara yürüyeceği ifade edildi. Biz de konuşma yapmaya karar verdik. Balkona çıktık, sanığın elini kaldırdım. Hemen geri indirdi. Bir daha kaldırdım, yine indirdi. Daha sonra sanık önemsenmeyecek bir şey olduğunu söyleyerek makamdan ayrıldı. Ben olayı ilk duyduğum zaman, belediye başkan yardımcılarına talimat vererek belediyeye ait bütün araçları Tugay Komutanlığının önüne gönderdim. Kalkışma olursa trafiği kapatın dedim. Sivas o gün bütün kurumları ile çok güzel bir duruş sergiledi\" diye konuştu.

ADLİYE ÇIKIŞI AÇIKLAMA

Adliye çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Davut Gül, olay gecesine dair bildiklerini anlattığını belirterek, \'\'15 Temmuz darbe girişiminde Sivas\'ta yaşananlar ile ilgili bizim, belediye başkanımızın ve o gece Valilik makamında bulunan kişilerin tanıklığına başvuruldu. Bizde bildiklerimizi anlattık. Olayı nasıl öğrendiğimizi, ne zaman makama geçtiğimizi, hangi tedbirleri aldığımızı paylaştık. Ne biliyorsak onu paylaştık. Takdir mahkemenin. Mahkeme bu deliller ışığında en adil kararı verecektir\'\' dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise \"15 Temmuz 2016 akşamı Türkiye’de yaşanan hain darbe girişimiyle alakalı o gün yaşananları bize sordular. Gözlemlediğimiz olayları bize sordular. Biz de tüm çıplaklığıyla nasıl hissettik. Nasıl gördük bunu anlattık. Şuanda sanık konumunda olan Celalettin Sağır ile ilgili tanık olarak dinlendik. Her şeyi tüm çıplaklığıyla nasıl gördüysek, nasıl yaşadıysak onları paylaştık\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi. Duruşmada öğleden sonra Sivas İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile, dönemin Jandarma Komutanının emir subayı Uzman Çavuş Alparslan Uzun tanık olarak dinlenecek.

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