FETÖ davasında tutuklu avukatların tahliyeleri reddedildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün avukat yapılanmasına yönelik 8\'i tutuklu 10 avukatın yargılandığı davada savunmalarını yapan tutuklu avukatlar tahliyelerini istedi. Karar çıkması beklenen duruşma, ertelendi.

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 12\'nci duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ile yakınları katıldı. FETÖ/PDY\'nin avukat yapılanmasına yönelik 8\'i tutuklu 10 avukat, duruşmada savunmalarını yaptı. Tutuklu avukatlar suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi. Karar çıkması beklenen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Müdai Kaplan için tekrar ByLock incelemesi, emniyete yazı yazılmasını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 8 Mayıs 2018\'e ertelendi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına karar verildi.