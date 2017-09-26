FETÖ davasında tuktuklu yargılanan eski savcı darbecilerden şikayetçi oldu

SAMSUN, (DHA)-SAMSUN\'da \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan eski Cumhriyet Savcısı 42 yaşındaki Tevrat Ateş, mahkeme heyetine verdiği ifadesinde darbeyi yapanlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Samsun Adliyesi\'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Tevrat Ateş, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla görevinden ihraç edildi. 15 ay önce de polis tarafından gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Tevrat Ateş bugünkü duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyetine ifade veren eski savcı, \"Aleyhimdeki tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Amerika\'ya dil eğitimi için gittim. Basın savcısı olarak görev yaptığım sırada Fettullah Gülen\'in beddua kasetini, Fuat Avni\'yi ve bunun dışında birçok medya sitesini görevim gereği takip ettim. Dosyamda herhangi bir suç delili yoktur. Ayrıca ben darbe yapanlardan, içinde kim varsa şikayetçiyim. 15 aydır tutukluyum. Suçsuzum tahliyemi ve beraatimi istiyorum\" dedi. Sanık ifadesinin ardından mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, Tevrat Ateş\'in cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Daha sonra kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Tevrat Ateş\'in son savunmasını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.