FETÖ davasında tek böbrekleri olduğunu söyleyen 2 sanığın tahliye istemi kabul edilmedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ve bazı işadamlarının da aralarında yer aldığı 28\'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Eski Vali Harput duruşmaya bugün de katılmazken, tutuklu işadamları Sayit Usul ile Selahattin Çelik ifade verdi. İki sanık da yaşamlarını tek böbrekle sürdürdüklerini belirterek tahliye isteminde bulundu.

Bursa 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın bugünkü duruşmasına 27 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Prostat ameliyatı olduğu gerekçesiyle dünkü duruşmaya katılmayan tutuklu sanıklardan eski Vali Şahabettin Harput bugün yapılan yargılamaya da gelmedi. Duruşmada ifade veren iki sanık ise, tahliye isteminde bulundu. Haklarında hazırlanan 460 sayfalık iddianamede, hiçbir şikayet ve gizli tanık ifadesi bulunmadığını öne süren işadamı Sayit Usul, şöyle dedi:

\"Ben tek böbrekliyim. Bu yüzden yük tek böbreğime biniyor ve taş oluşmasına sebep oluyor. Avukatım raporlarımı iletecek, cezaevine girdiğimden beri bu yüzden rahatsızlıklar yaşadım ve tansiyonum zaman zaman 22\'lere yükseliyor. Sabah ve akşam ilaç alıyorum. Bu yüzden tahliyemi talep ediyorum, ben suçluların baştan kaçtığını, kalanların ise yiğit ve gönüllü olduğunu düşünüyorum.\"

Diğer sanık işadamı Selahattin Çelik de yaşamını tek böbrekle sürdürdüğünü anlatırken, \"Ben işadamıym. Adımın silahlı bir örgütle birlikte anılmasını esefle karşılıyorum. 14 Temmuz\'da saygın bir işadamıyken şimdi her şeyini kaybetmiş, tek böbrekle yaşamaya çalışan bir adamım. Suç işlediğimi ve suçlu olduğumu düşünmüyorum, tahliyemi istiyoru\" diye konuştu. Duruşma yarına ertelendi.