FETÖ davasında Kurmay Albay Öztürk'e yeniden tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları ve biri dışındakilerin örgütün gizli haberleşme sistemi \'ByLock\' kullandığı belirlenip, haklarında dava açılan tutuklu 5 sanıktan, ilk duruşmada tahliye edilen Kurmay Albay Cahit Hakan Öztürk, 76 gün sonra yeniden tutuklandı. Öztürk\'ün \'ByLock\' içeriklerinden örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğünün ortaya çıkması üzerine mahkeme heyeti tarafından, yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Aydın\'da, 15 Temmuz\'daki darbe girişimi ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Aydın eski Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Kırkaya, Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı albay Cahit Hakan Öztürk, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü teğmen Sadullah Tanrıkulu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Birol Akçay ve Uzman Çavuş Remzi Doğan tutuklandı. FETÖ / PDY üyesi oldukları ve Aydın eski Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Kırkaya dışındakilerin örgütün gizli haberleşme progamı \'ByLock\' kullandıkları belirlenip, haklarında dava açıldı. Davanın geçen 27 Temmuz\'daki ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Cahit Hakan Öztürk, tahliye edildi. Davanın ikinci duruşmasına dün devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Murat Kırkaya, Sadullah Tanrıkulu, Birol Akçay ve Remzi Doğan ve tutuksuz sanık Cahit Hakan Öztürk ile sanık avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada ilgili kurumlardan gelen evrakların değerlendirilmesinin ardından, sanıklara söz verildi. Aynı zamanda, Murat Kırkaya dışındaki diğer 4 sanığın kullandığı tespit edilen ByLock içerikleri de değerlendirildi. Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanıyken tutuklanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden ihraç edilen albay Cahit Hakan Öztürk\'ün, FETÖ/PDY\'nin mahrem imamlarından birisiyle ByLock üzerinden görüştüğü ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine, mahkeme heyeti, ilk duruşmada tahliye edilen Öztürk\'ün tekrar tutuklanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında Cahit Hakan Öztürk, jandarma tarafından kelepçe takılarak 76 gün sonra tekrar cezaevine götürüldü.

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