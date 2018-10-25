FETÖ davasında, kapatılan üniversitenin eski dekanına 12 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nin Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nin Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, geçen 9 Şubat\'ta Zonguldak\'ta saklandığı evde, polis ekiplerince yakalandı. KHK ile meslekten ihraç edilen Şen, Kayseri\'ye getirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Murat Şen, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanık Murat Şen ile avukatı hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen Şen, beraatini istedi. Duruşmada bir tanık da dinlendi. Tanık ifadelerine karşı savunma yapan Murat Şen, \"Tanığın \'ByLock kullanıcısı olduğum\' iddiaları tamamen asılsızdır. \'ByLock\' kullanmadığım raporlarla ve teknik verilerle ortaya çıkacaktır. Buna, inandığım tüm kutsal değerler üzerine yemin edebilirim\" dedi.

Boydak Holding eski CEO\'su ve kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nin Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak ile mütevelli heyeti üyesi iş insanı Hamdi Kınaş\'ı cezaevinde ziyaret ettiği iddiaları üzerine ise Şen, şu ifadeleri kullandı:

\"Avukatlık kimliğim ve üniversitenin mütevelli heyetinde olmaları nedeniyle cezaevinde Memduh Boydak ve Hamdi Kınaş\'ı ziyaret etmemin, iddianameye konulmasına anlam veremiyorum. Bu ziyaret, o tarihte üniversitenin TÜBİTAK başarısını onlara aktardığım nezaket ziyaretiydi. Avukatlık kimliğimle istesem vekilliklerini de alabilirdim ama almadım. Örgüt üyesi değilim. Beraatimi istiyorum.\"

Mahkeme heyeti, yargılama sonucu tutuklu sanık Murat Şen\'i, \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığın firari olarak yakalanmasını gerekçe göstererek, cezasında indirim yapmadı.