FETÖ davasında itirafçı sanığa tahliye

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, FETÖ/PDY davasında 3’ü tutuklu 4 polis ile 1 öğretmenin yargılanmasına başlandı. Duruşmada itirafçı olan tutuklu sanık polis memuru Selahattin D. tahliye edildi.

Bolu\'nun Göynük İlçesi\'nde görevliyken FETÖ/PDY soruşturmasıyla ihraç edilen ve tutuklanan polis memuru Selahattin D., komiser yardımcısı İdris U., emniyet amiri İrfan K. ile adli kontrol şartıyla serbest kalan eski emniyet müdürü A.Ö. ve açığa alınan öğretmen H.D. ‘Silahlı Terör Örgütüne üye olma’ suçlaması ile 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya sanıklardan emniyet amiri İrfan K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, diğerleri mahkeme salonunda yerini aldı.

Sanıklardan Selahattin D. ifadesinde lise döneminde FETÖ ile tanıştığını ifade ederek, \"Abiler, bize \'En az 2 yıl evlenmeyin sonrasında bizim seçtiğimiz kişi ile evleneceksiniz\' dediler. Ama ben eşimle o dönemde evlenme kararı almıştım. Bu nedenle bu talimatlarına uymadım. Zaten Rize\'de de okula ya da dershaneye alınmamam bu nedenle oldu. Eşim cemaatten olmadığı için benim orada çalışmamamı istemediler\" dedi.

Selahattin D., 2012 yılında Elazığ’da İstihbarat Şube’nin PKK masasında görev aldığını ve telefon dinlemeleri yaptığını anlatarak, 17-25 Aralık sürecinden sonra sohbet gruplarının küçüldüğünübelirterek, şöyle devam etti:

“İnsanların birbirini fazla tanımaması için daha dar kapsamda 2-3 kişili sohbet grupları oluşturuldu. 2015 yılında da Bolu\'nun Göynük ilçesine atandım. Buraya geldiğimde Bolu\'da öğretmen olarak çalışan Asım kod isimli birisi benimle ilgilendi. Bana ilk o ‘Eagle’ isimli uygulama üzerinden ulaştı. 15 Temmuz darbe girişimi oluncaya kadar Göynük\'te çalıştım ve Asım isimli kişi ile ayda bir defa buluştuk. Bazı arkadaşlar şahsi durumlardan cemaatten ayrıldı. Benim bir sıkıntım olmadı. Ben 15 Temmuz olacağını bilemedim. Bilsem bağlantımı keserdim. Böyle bir şey olacağını sezme imkanım olsaydı o dönemden önce ayrılırdım. Bu yapının gerçek yüzünü 15 Temmuz\'a kadar görmedim. Allah beni affetsin.\"

Selahattin D., 17-25 Aralık döneminden sonra haberleşme için ‘Kakao Talk’ isimli bir program kullandıklarını anlatarak, “2014 yılında \'Bylock\' isimli programı Naim Sert isimli şahıs bluetooth üzerinden gönderip kurdu. Ben o dönemde telefonların dinlendiği masada görevliydim. Naim, bizim dinleme yaptığımız bir kişi ile ilgili operasyon yapılacağını bu nedenle bizim de sorgulanabileceğimizi söyleyerek ByLock\'u kaldırmamızı istedi. Programı yedekleyerek SD karta aktardık. Sonra operasyon yapılmayınca tekrar kurduk. O ara dönemde programı eşlerimizin telefonlarına da yükledik. ByLock\'u istihbarat şubede çalışan herkes gibi Naim de eşinin telefonuna yükledi. Talimatlar buradan geliyordu. Programın simgesi bazen \'Gmail\' bazen \'facebook\' bazen de farklı uygulamaların arayüzleri gibi gözüküyordu. Bu nedenle eşim benim böyle gizli bir uygulama kullandığımı anlamadı. Ama eşimin benim cemaatle irtibatlı olduğumdan haberi vardı” dedi.

İtirafçı Süleyman D., Naim isimli kişinin ByLock\'un MİT tarafından deşifre edildiğini söylemesi üzerine 2015 yılının 6 ya da 7\'inci ayından itibaren \'eagle\' isimli uygulamayı kullanmaya başladıklarını söyledi. Süleyman D., ayrıca \'eagle\' ile birlikte telefonda bulunan mesajlaşma geçmişlerini kalıcı bir şekilde temizlediği söylenen \'cta\' isimli bir temizleme uygulaması da kullanmaya başladıklarını belirtti.

İtirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyen Süleyman D., üniversite okuduğu dönemde aynı evde kaldığı diğer örgüt üyelerinin şu anda ne iş yaptıklarını ve emniyet teşkilatında tanıdığı örgüt üyelerinin isimlerinin yazılı olduğu ve örgütle ilgili daha birçok bilginin yer aldığı bir defteri de mahkeme heyetine sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İrfan K. ile İdris U.\'nun tutukluluk halinin devamına, itirafçı olan Selahattin D.\'nin ise tahliyesine karar verdi.

Duruşma tanıkların dinlenmesi ve sanıklar ile avukatlarının HTS ve ByLock raporlarına karşı savunma hazırlaması için ertelendi.