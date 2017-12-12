FETÖ davasında emekli Oramiral Bostanoğlu tanık olarak dinlendi

İZMİR (DHA)- İZMİR\'de, 279 kişinin yargılandığı FETÖ/PYD davasında tanık olarak dinlenen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Bülent Bostanoğlu, darbe girişimi akşamı kendilerinden bir onay alınmadan gemilerin seyre çıkıldığını belirterek, \"Eski Tuğamiral Yaşar Çamur (tutuklu sanık) tarafından gemilerin seyre çıkarılması bilgim dışındadır. Darbeye destek anlamında olduğunu değerlendiriyorum\" dedi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 279 sanıklı davaya, İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin duruşma salonuna dönüştürülen Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü\'ndeki salonda devam edildi. Bazı tutuklu sanıklar ile avukatların katıldığı duruşmada, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Bülent Bostanoğlu tanık olarak dinlendi. Bostanoğlu, darbe girişimi akşamı Foça Deniz Üssü\'nden seyre çıkan gemilerle ilgili olarak, seyre çıkılacağı zaman birinci amir olan Harp Filosu Komutanı, ikinci amir olan Donanma Komutanı, üçüncü amir olan Deniz Kuvvetleri Komutanı\'nın bilgisi olması gerektiğini belirtti. Harekat kontrol makamının izni olmadan hiçbir geminin seyre çıkamayacağına vurgu yapan Bostanoğlu, darbe girişimi akşamı kendilerinden böyle bir onay alınmadan seyre çıkıldığını söyledi. Bostanoğlu şöyle devam etti:

\"Eski Tuğamiral Yaşar Çamur (tutuklu sanık) tarafından gemilerin seyre çıkarılması bilgim dışındadır. Darbeye destek anlamında olduğunu değerlendiriyorum. Ben o akşam Yeşilyurt\'ta teyzemin kızının düğünündeydim. Gelişmelerden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili Tümamiral Macit Arslan\'ın telefonuyla haberdar oldum. Yaşar Çamur, 22.30\'da 2 geminin hazırlanmasını istemiş. Bozcaada Komutanını çağırmış, o da yakıt seviyesinin yüzde 24 olduğunu söylemiş. Yaşar Çamur\'un darbeden, önceden haberi olduğunu düşünüyorum. Toplanma çağrı planı, Çamur\'un kendisi ve komodor için \'dolu silah istemesi\' normal değildir. Yüzde 24 yakıt seviyesiyle çıkmak geminin bekası için uygun değildir. Donanma Komutanlığı\'ndan izin alması gerekir. İzin yok. Cep telefonlarının kapatılmasının istenmesinin sebebi personelin gelişmelerden haberdar olmasını engellemek olduğunu düşünüyorum. Gemiler emrim olmadan seyre kaldırılmıştır. Gemilerin en kısa sürede dönmesi emrini verdim. Televizyona bağlandım, \'Bu girişimi kesinlikle kabul etmiyoruz\' dedim.\"

MAHKEME BAŞKANI: BEN YAPTIM BİRİSİ BENİ GERİ ÇEVİRSİN MANTIĞI YÜRÜMEZ

Bostanoğlu\'nun ifadesinden sonra söz alan tutuklu sanık eski tuğamiral Çamur\'un, \"Benim ve Batı Görev Grup Komutanlığı\'nın darbe kalkışması içerisinde olduğuna dair bir bilgisi var mı\" sorusu üzerine Bostanoğlu \"Olağanüstü durumlarda görev grup komutanları gemileri seyre kaldırır. Gemiler harekat kontrol makamının haberi olmadan kaldırılmıştır ve karakol oluşturulmuştur. Sıkıyönetim bildirisinde İzmir Limanı\'nın kapatılacağı bilgisi ve gemilerin kalkması, bu bildiriye uyulduğunun tipik göstergesidir\" yanıtını verdi. Çamur\'un, \"Foça\'daki gemilerin döndürülmesi için ne yapmış\" sorusuna ise Bostanoğlu, \"Tek görevim Foça\'daki gemiler değildi. O gece Donanma Komutanı\'na emirler verdim\" dedi. Mahkeme Başkanı da Çamur\'a, \"Ben yaptım birisi beni geri çevirseydi mantığı yürümez\" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı\'nın \"Darbe başarılı olmuş olsaydı cuntayı gerçekleştirenlere hesap vermek durumunda kalır mıydın\" sorusuna Çamur, \"Kalırdım. Sıkıyönetim emirlerine uymadım\" yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı, \"Deniz Kuvvetleri Komutanı\'nı arasan nerede olduğunu öğrenme imkanın var mı? Darbe kalkışmasının FETÖ iltisaklı olduğunu bilgisini paylaşacak. Böyle bir şansın var, kullanmıyorsun\" dedi. Çamur, \"Ben darbenin dışındayım zaten. Benim görevim gemilerimi ve personelimi darbe dışında tutmaktı. Emir alma ihtiyacım yoktu. Verdiğim emirler ortada ve takip ediliyorum\" dedi.