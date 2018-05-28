FETÖ davasında Boydak'lar 8'inci kez hâkim karşısında

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Boydak kardeşler 8\'inci kez hâkim karşısına çıktı.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak kardeşler ile tutuksuz sanıklar Bekir, İlyas, Erol ve Mustafa Boydak, Murat Bozdağ ve Halit Bayhan hazır bulundu. Boydak Holding yönetim kurulu eski başkanı Hacı Boydak ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada ilk olarak, Halit Bayhan, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ\'ın savunmaları alındı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi.

\'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇU İŞLEMEDİM\'

İddianamede, hakkındaki suçlamaların çoğunun Kayseri\'de gerçekleştiğinin belirtildiğini fakat kendisinin İstanbul\'da yaşadığını dile getiren Bekir Boydak, \"Asla silahlı terör örgütü üyeliği suçu işlemedim. Hayatım boyunca Sıtkı Baş ismini ne tanıdım ne de gördüm. Sıtkı Baş ismini sadece iddianamede gördüm. Sıtkı Baş\'tan talimat almadım\" dedi. Boydak soy ismini taşıdığı için cezalandırılmaya çalıştığını öne süren Bekir Boydak, \"Örgüt içinde ne bir yönetici ne de üye tanırım. Kimseden talimat almadım. 2005 yılında iddia edilen Pensilvanya ziyaretini hatırlamıyorum. Amerika\'ya 4-5 kez gittim. Bunların birçoğu iş amaçlı ticari ziyaretlerimdi. Birinde de çocuklarımı Disneyland\'a gezdirmeye götürdüm. Pensilvanya\'ya gittiğimi söyleyen kişi doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor bilemiyorum. Çünkü 13 yıl öncesi yapıldığı iddia edilen bir ziyareti hatırlamam mümkün değil. Ticari olarak yaptığım bu yurt dışı çıkışlarımda Afrika\'dan Güney Amerika\'ya kadar gitmediğim ülke yok. Soy ismim Boydak olduğu için cezalandırılmaya çalışıldığımı düşünüyorum. Hayatımda bir kez dahi cemaat toplantılarına katılmadım. Türkiye Cumhuriyeti\'ni yıkmaya çalışan tüm terör örgütlerini lanetleyip kınadığım gibi FETÖ/PDY\'yi de kınıyorum\" diye konuştu.

Boydak Holding hakkında savcılık tarafından müsadere istenmesini de anlamadığını sözlerine ekleyen Bekir Boydak, \"60 yıllık emeklerimizle bugünlere getirdiğimiz Boydak Holding\'in müsaderesi talebini anlamıyorum. Yıllardır, ülkemize istihdam sağlamış, vergi rekortmeni olmuş böylesine bir holdingin müsarederesini anlamıyorum. Kayseri\'de yapılan yargılamalarda yalnızca Boydak Holding\'e müsadere istenmesini de manidar buluyorum\" dedi.

Şükrü Boydak\'ın damadı Murat Bozdağ ise Twitter hesabından atılan bazı tweet\'lerden dolayı pişman olduğunu ifade ederek, \"Attığım tweet\'lerden dolayı pişmanım. Keşke atmasaydım\" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.