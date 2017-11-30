FETÖ davasında 5 sanığa tahliye

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ\'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneğine üye oldukları iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan 9 kadından 5\'i tahliye edildi.

Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneğine üye oldukları iddiasıyla \'FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma\' suçundan yargılanan 9\'u tutuklu, 26 sanığın yargılandığı davada sanıklar \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" iddialarını kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti yargılamanın ardından verdiği ara kararda tutuklu sanıklar Hatice Kurt, Selenga Sapkaya Yavuz, Gülhanım Yeşiltaş, Hülya Bolluk ve Yasemin Bozdoğan\'ın tahliyelerine karar verirken diğer 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava, 31 Ocak 2018\'e ertelendi.