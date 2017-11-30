T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ davasında 5 sanığa tahliye

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de  Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  ile kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneğine üye oldukları iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan 9 kadından 5'i tahliye edildi

30 Kasım 2017 17:53

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ\'de  Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  ile kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneğine üye oldukları iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan 9 kadından 5\'i tahliye edildi.
Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneğine üye oldukları iddiasıyla \'FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma\' suçundan yargılanan 9\'u tutuklu, 26 sanığın yargılandığı davada sanıklar \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" iddialarını kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti yargılamanın ardından verdiği ara kararda tutuklu sanıklar Hatice Kurt, Selenga Sapkaya Yavuz, Gülhanım Yeşiltaş, Hülya Bolluk ve Yasemin Bozdoğan\'ın tahliyelerine karar verirken diğer 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava, 31 Ocak 2018\'e ertelendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİDHA KAYSERİ Kanun Hükmünde Kararname KHKKayseri Gönüllü Eğitimciler DerneğineKayseri 2 Ağır Ceza Mahkemesi Gönüllü Eğitimciler DerneğineSilahlı TerörOlmaMahkemeHatice Kurt Selenga Sapkaya Yavuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24