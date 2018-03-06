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FETÖ davasında 47 sanığa ağırlaştırılmış, 18 sanığa müebbet hapis cezası (Geniş haber) 

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada, 47 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırdı

06 Mart 2018 16:37

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada, 47 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatlar ve müştekiler katıldı. Mahkeme, geçen celsede savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını tamamlayan sanıklara son sözlerini sordu. Ardından kararını açıklayan mahkeme, aralarında dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı eski Tuğamiral Murat Şirzai, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanvekili eski Tuğamiral İrfan Arabacı ile dönemin Deniz Kuvvetleri Harekat Eğitim Daire Başkanı eski Tuğamiral İhsan Bakar\'ın da aralarında bulunduğu 47 sanığı \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, aynı suçtan ceza alan 18 sanığa, cezalarında indirime giderek müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, 3\'ü firari 8 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi. 

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