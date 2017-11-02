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FETÖ davasında 40 eski polise tutuklama kararı

ADANA, (DHA) - ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında üst düzey rütbelilerin de bulunduğu 145 eski polisin yargılandığı davada, ByLock kullandığı tespit edilen tutuksuz 40 sanık hakkında t

02 Kasım 2017 01:57

ADANA, (DHA) - ADANA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında üst düzey rütbelilerin de bulunduğu 145 eski polisin yargılandığı davada, ByLock kullandığı tespit edilen tutuksuz 40 sanık hakkında tutuklama kararı verildi. Böylelikle davada tutuklu sayısı 107\'ye yükseldi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün emniyet ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 145 eski polis memuru hakkında ‘FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak’ suçundan 15’er yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü. Adana 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü celsesinde, duruşma savcısı, ByLock kullandığı tespit edilen 54 eski emniyet mensubunun tutuklanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tümünün tutukluluk durumunun devamına, tutuksuz sanıklardan 40\'ın ise örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi. Bu tutuklamalarla birlikte davadaki tutuklu eski emniyet mensubu sayısı 107\'ye ulaştı. 14 sanık hakkındaki tutuklama talebi ise duruşma arasında etkin pişmanlıktan faydalanmak istemeleri yönünde dilekçe vermeleri ve sağlık sorunları nedeniyle reddedildi.

 

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