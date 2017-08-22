FETÖ davasında 3 komutanın tahliye talebi reddedildi

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen tutuksuz sanık Tuğgeneral Birol Şimşek ile tutuklu sanıklar Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Tuğamiral Hasan Doğan ve Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk\'ün yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 3 eski komutanın tahliye taleplerini reddetti. Tutuklu sanıklardan Hasan Doğan, odasından alınan televizyonun iade edilmesini istedi.

Zonguldak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Birol Şimşek ile tutuklu sanık Kamil Günler ve tutuklu sanıklar Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk, ayrı ayrı duruşmaya çıktı. Duruşmaya Başbakanlığı vekaleten avukat Filiz Çoban’da müdahil olarak katıldı.

Tutuklu sanıklardan Hasan Doğan, tek kaldığı odada televizyonunun alındığını, hangi nedenle alındığını bilmediğini belirterek, \"Tek kalmanın psikolojisinin mahkemece takdir edileceği düşüncesindeyim. Benim durumun İnfaz Kanunu gereğince hükümlülere uygulanan bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ben halen yargılaması devam eden bir tutukluyum, örgüt mensubiyetim henüz kesinleşmemiştir. Televizyon benim için bir moral cihazıdır. Hangi nedenle alındığını bilemiyorum. İadesi benim için insani yönde değerlidir. Seçilerek bir kısım bireylere bu uygulamanın tatbik edildiğini gördüm. İnfaz Kanunu, tüm hükümleri karşısında haksız bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Mahkemenin televizyonu iadesi yönünde bir katkısı olacaksa sevinirim. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Tutuklu sanık Mustafa Kemal Öztürk, \"Darbe teşebbüsü sırasında sözde atama listesinde yer almamda benim bir kusurum yoktur. Ayrıca, emekli ikramiyesi ve emekli maaşımı alamamaktayım. Bu sıkıntımın giderilmesini, tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Tutuklu sanık Kamil Günler ise yayınlanan sözde listede isminin geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Bilgiler tamamen yanlıştır. Ben böyle bir suçu gerçekleştirmedim. Bu listeler suç listesi olarak gösterilmemiştir. Bulunduğum kışlada herhangi bir eylem olmadı. Kişisel o gün sergilediğim tavır tamamen yapılması gerekenlerden ibarettir. O günkü tutumum böyle bir teşebbüs olayına katılmadığımın göstergesidir. Örgüt üyelerinin yaptığıyla benim yaptığım örtüşmüyor. Tahliyemi, olmazsa adli kontrol şartı uygulanmasını istiyorum.\"

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Doğan tarafından televizyonun iadesi için İnfaz Hakimliği’ne müracaat edildiğinden mahkemelerince herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına, ayrıca sanık Mustafa Kemal Öztürk’ün emekli maaşı çekmesine izin verilmesine karar verip, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunması nedeniyle 3 sanığın tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



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