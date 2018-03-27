FETÖ davası tanığı: 3,5 milyon lira ceza kestiler, silmek için 1,5 milyon istediler

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik açılan davada, İl Emniyet eski Müdürü Ali Osman Kahya ve Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam\'ın da aralarında bulunduğu 3\'ü tutuklu, 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen tanık İsmail Dengiz, \"Bana vergi kaçakçılığı ve para aklamak suçlamasıyla 3.5 milyon lira ceza kestiler. Cezayı silmek için de 1,5 milyon lira istediler\" dedi.

Bursa 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Osman Kahya, İbrahim Saydam ve İl Sağlık eski Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz sanıklar A.G., K.B., F.Ö., A.M.A., Y.Y. ve avukatlar katıldı. Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen İsmail Dengiz, FETÖ üyelerinin kendisine kumpas kurarak paralarını almaya çalıştığını öne sürdü. Bir dönem basına da yansıyan, oğluna yaptığı sünnet düğününe helikopter kiralayarak gelmesi olayından sonra Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam\'ın kendisine 3 milyon 500 bin liralık ceza kestiğini ileri süren Dengiz, \"Ben bu FETÖ\'cüleri o dönem içinde Allah Kitap korkusu olan insanlar olarak bilirdim. Ama bunların eline fırsat geçse adam keserler. Benden sürekli para aldılar, \'yok okul yaptıracağız\', \'yok bina yaptıracağız\' diye sürekli para istediler\" diye konuştu.

Dengiz, örgütün kendisini ailesiyle birlikte Bosna Hersek\'teki okulunu ziyarete götürdüğünü de aktararak şunları kaydetti:

\"Bunlar yüzünden çok büyük zarar gördüm. Oğlumun sünnet düğününden sonra bana 3.5 milyon lira para cezası kestiler. Hakkımda Erol Evcil\'in, Nesim Malki\'nin paralarını akladığım gerekçesiyle işlem yaptılar. Halen açılan davalar sürüyor, 70-80 tane dava var. Zengin iş adamlarını tespit edip örgüt adına para istiyorlar. Bu iş adamlarına resmen çöküyorlar. Bana yazılan cezayla ilgili İbrahim Saydam\'a gittim, vali Şahabettin Harput\'a gönderdi, o da yine Saydam\'a gönderdi. Bana gizli tanık olmamı söylediler, ben de yüzlerine baka baka anlatmak istedim bildiklerimi. İbrahim Saydam \'1,5 milyon lirayı, FETÖ sanığı E.K.\'ye gidip FETÖ’nün bir okulunun fayans işleriyle ilgili teklif ver. Bu işi yap, senin cezalarını Vali Bey affedecek\' dedi. Bana vergi kaçakçılığı ve para aklamak suçlamasıyla 3.5 milyon lira ceza kestiler. Bu cezayı silme karşılığında da 1,5 milyon lira istediler.\"

Tanık İsmail Dengiz, mahkeme başkanının Bursa\'da tehdit ve baskıyla FETÖ\'nün para aldığı diğer insanları bilip bilmediğini sorması üzerine, \"Para alınan kişileri bütün Bursa biliyor, ancak ben direkt şu isim bu isim diye bir şey söyleyemem\" dedi.

SÜNNET DÜĞÜNÜ İÇİN HELİKOPTER KİRALAMIŞTI

Dengiz, 2009 yılında oğluna 3 gün 3 gece süren sünnet düğünü yaptırmış, düğünde sünnet arabası yerine helikopter kiralamıştı. Helikopterli sünnet düğünü uzun süre gündemde kalmıştı.

TAHLİYE TALEPLERİNE RET

Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan FETÖ sanığı Servet Sarıçiçek ise Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştığı dönem 1990-1994 yılları arasında FETÖ\'nün bir toplantısına Ali Osman Kahya\'nın da geldiğini ve katılımcılara \"Müdürümüz, büyüğümüz, ağabeyimiz\" diye tanıtıldığını söyledi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından, aralarında Bursa İl Emniyet eski Müdürü Ali Osman Kahya\'nın da bulunduğu tutuklu sanıkların tahliye taleplerini kabul etmeyip, duruşmayı erteledi.



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