T24 LogoT24 Logo
Gündem

'FETÖ' davalarının güvenliğini sağlayan binbaşı gözaltına alındı

Binbaşı Ağrı'ya götürüldü

14 Mayıs 2018 14:11

Silivri İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan ve 'FETÖ' yargılamalarının yapıldığı duruşma salonlarının güvenliğinden sorumlu Binbaşı Mustafa Yoldaş 'FETÖ' şüphelisi olarak gözaltına alındı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'Ankesör' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yoldaş’ın evi, makamı ve aracında arama yapıldı.

Geçen yıl ağustos ayında Şırnak Uludere İlçe Jandarma komutanıyken Silivri'ye tayin edilen Binbaşı Mustafa Yoldaş, 15 Ağustos itibarıyla Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlamıştı. Yoldaş, aynı zamanda Silivri'de bulunan FETÖ yargılamalarının yapıldığı duruşma salonlarının güvenliğinden sorumluydu.

Cuma günü gözaltına alındı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ankesör soruşturması kapsamında şüpheli olduğu belirlenen Mustafa Yoldaş, geçen cuma günü sabah saatlerinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından lojmanında gözaltına alındı.

Ağrı'ya götürüldü

Evinde, makamında ve aracında arama yapılan Yoldaş, soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmek üzere bu ile götürüldü. Şüphelinin Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER

binbaşıhaberaçıklamafetödavagüvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24