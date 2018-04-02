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'FETÖ' davalarını izlemek isteyen şehit ve gazi yakınları ile gazi Meclis personeli izinli sayılacak

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, imzasıyla duyuru yayınladı

02 Nisan 2018 20:01

Hülya Karabağlı

'FETÖ' davalarının duruşmalarını izlemek isteyen TBMM çalışanı gazi, şehit ve gazi yakınları idari izinli sayılacak.

TBMM  İnsan Kaynakları Başkanlığı, 'FETÖ' davalarını izlemek isteyen şehit ve gazi yakınları ile gazi Meclis personelinin idari izinli sayılacağına ilişkin bir duyuru yayınladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman imzasıyla yayınlanan duyuruda, Başbakanlığın  bu konudaki ilgili yazısına dikkat çekilerek, "15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının yargılandığı davaların duruşmalarına  katılarak takip etmek isteyen, Kurumumuzda görev yapan şehit, gazi yakınları ve gazilerin  davalar sonuçlanıncaya kadar  gazilik ve şehit yakınlığı tespit edilmek ve davalara katıldığını tevsik etmesi şartıyla  duruşma günlerinde idari izinli  sayılmaları uygun görülmüştür"  denildi. 

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