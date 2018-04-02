'FETÖ' davalarını izlemek isteyen şehit ve gazi yakınları ile gazi Meclis personeli izinli sayılacak

'FETÖ' davalarının duruşmalarını izlemek isteyen TBMM çalışanı gazi, şehit ve gazi yakınları idari izinli sayılacak.

TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı, 'FETÖ' davalarını izlemek isteyen şehit ve gazi yakınları ile gazi Meclis personelinin idari izinli sayılacağına ilişkin bir duyuru yayınladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman imzasıyla yayınlanan duyuruda, Başbakanlığın bu konudaki ilgili yazısına dikkat çekilerek, "15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının yargılandığı davaların duruşmalarına katılarak takip etmek isteyen, Kurumumuzda görev yapan şehit, gazi yakınları ve gazilerin davalar sonuçlanıncaya kadar gazilik ve şehit yakınlığı tespit edilmek ve davalara katıldığını tevsik etmesi şartıyla duruşma günlerinde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.