FETÖ davalarında 3 sanığa hapis cezası

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da devam eden FETÖ/PDY davalarında tutuklu yargılanan sanıklardan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Nöroloji Anabilim Dalı eski Başkanı Mehmet Yaman 11 yıl 3 ay, eski Başhekim Yardımcısı Okan Solak 9 yıl, emekli AKÜ Rektör Yardımcısı Süleyman Taşgetiren ise 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Afyonkarahisar 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. KHK ile AKÜ Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı iken meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Mehmet Yaman, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan, eşi tutuksuz sanık Ufuk Atasoy Yaman ile birlikte hakim karşısına çıktı. Sanık avukatları savcının mütalaasına karşı savunma yaptı.

\'BENİM YAŞANTIM BUNLARLA ZIT\'

Mahkeme başkanı Ufuk Atasoy, Yaman\'a karar öncesi son sözlerini sordu. Bank Asya\'ya talimat üzerine para yatırmadığını, para yatırıp yatırılmayacağına eşinin karar verdiğini söyleyen Yaman, yetiştiği kültür ortamının ve yaşantısının FETÖ yapısı ile zıt olduğunu kaydetti. Mehmet Yaman, Bank Asya\'ya dışarıdan para yatırma işlemi yapmadıklarını, daha önceki 1000 gram altın hesabından 500 gramı bozdurarak Türk Lirası\'na çevirdiklerini anlattı. Yapılan bu işlemden eşinin haberi olmadığını aktaran Yaman, suçsuz olduğunu ve bu yapı ile hiçbir alakasının bulunmadığını savundu. Tutuksuz sanık Ufuk Atasoy Yaman suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Ufuk Atasoy Yaman\'ın beraatına hükmetti, Mehmet Yaman\'ı ise 11 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

\'BENİM KUMAŞIMDAN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKMAZ\'

KHK ile AKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı iken meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Okan Solak da örgüt üyesi olmadığını savundu, \"Benim kumaşımdan terör örgütü üyesi çıkmaz. Çıksa çıksa vatan, millet ve bayrak sevdalısı çıkar\" diye konuştu.

AKÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ali Altuntaş döneminde başhekim yardımcısı olduğunu, şu anki rektör Mustafa Solak göreve gelince istifasını istediğini anlatan Solak, yeniden çağrılarak başhekim yardımcısı yapıldığını, daha öncesinde aynı görevde bulunduğunu dile getirdi. Rektör Solak döneminde başhekim yardımcısı yapıldığı yönündeki ithamların yanlış olduğunu söyleyen Okan Solak, işine bağlı bir insan olarak görev yaptığını, bu nedenle cemaat veya bu tür yapılarla alakası olmadığını aktardı. Terör örgütü üyesi olmadığını yineleyen Solak, beraatını ve tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti sanık Solak\'a 9 yıl ceza verdi.

\'BU YAPI İLE HİÇBİR ALAKAM YOK\'

AKÜ Rektör Yardımcılığı görevinde bulunan ve daha sonra emekliye ayrıldıktan sonra FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Süleyman Taşgetiren de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Örgüt üyesi olmadığını ve içerisinde bulunmadığını anlatan Taşgetiren, üniversite imamı olduğu söylenen Serkan E.\'nin kendisi hakkında ifadesi bulunmadığını hatırlattı. Taşgetiren, \"Örgüt içerisinde olsaydım Serkan E. ismimi söylerdi. Rektör Yardımcısı gibi birisini unutması mümkün değil. Burada görülüyor ki benimle alakalı bir söylemi yok. Üniversiteden emekli olduktan sonra Orhangazi Üniversitesi\'nde çalışmaya başladım. Bu yapı ile hiçbir alakam yok\" dedi.

\'REKTÖR ADAYI OLMAYI DÜŞÜNÜYORDUM\'

Hakkında tanıklık eden İrfan U.\'nun yalan beyanda bulunduğunu söyleyen Süleyman Taşgetiren, \"Rektör adayı olmayı düşünüyordum. Bu nedenle tüm öğretim görevlisi ve üyeleriyle aram çok iyiydi. Onların evine gidiyor ve onlar da benim evime geliyordu. Çünkü aday olacağım için aramı iyi tutmaya çalışıyordum. Sohbet toplantısı yapmıyorduk. Yine söylüyorum, tanık İrfan U., hakkımda yanlış beyanda bulunuyor\" diye konuştu. Mahkeme heyeti sanık Taşgetiren\'in 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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