'FETÖ' davaları bu salonda görülecek

15 Temmuz darbe girişimine katıldığı iddiasıyla 'FETÖ'ye üye olmakla suçlanan kişilerin haklarındaki davaların duruşmaları, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki salonların küçük olması ve güvenlik nedeniyle Silivri’de yapılacak. Habertürk'te yer alan habere göre duruşmalar, 17-25 Aralık operasyonu öncesinde inşa edilen, Savcı Fikret Seçen’in bizzat ilgilendiği, 2013 Mayıs’ında yapımı tamamlanan; Türkiye’nin hâlâ en büyüğü niteliğindeki büyük duruşma salonunda gerçekleştirilecek. 15 Temmuz darbe girişimi sanıklarının yargılanacağı büyük salonlar; Silivri Cezaevi Yerleşkesi’nde ve Ergenekon ile Balyoz davalarının yapıldığı salonun karşısında yer alıyor. Binada büyük salonun dışında, 2 ayrı küçük duruşma salonu daha bulunuyor.

Habertürk'te yer alan izlenim haberi şöyle:

İlk duruşma 27 Aralık'ta

Salonda, darbe girişiminde Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne Özel Harekât timinin götürülmesi emrini yerine getirmeyen helikopter pilotunun da aralarında bulunduğu 25’i tutuklu 29 polis hakkında açılan davanın duruşması görülecek. 27 Aralık’taki davanın görülmesi için duruşmaların il sınırları içinde mahkemenin olduğu yer dışında görülmesine olanak sağlayan yasa tasarısının kabul edilmesi gerekiyor. Yasanın önümüzdeki günlerde kabul edilmesi bekleniyor.

Firari seçen kürsüyü 2 kez yıktırdı

Darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan firari FETÖ şüphelisi eski özel yetkili Başsavcısekili Fikret Seçen’in, salonun inşaatıyla bizzat ilgilendiği, kürsüyü 2 kez yıktırıp yeniden yaptırdığı belirtildi. Seçen’in yaptırdığı, sütunları olan kürsü de dikkat çekiyor. 2013 yılı rakamlarıyla 23 milyon TL harcanan ve 14 ay süren inşaat, 17-25 Aralık 2013 paralel yargı darbe girişiminden 6 ay kadar önce tamamlandı. Salon yapılırken, kumpas olduğu daha sonra ortaya çıkan Balyoz davasında 21 Eylül 2012’de mahkûmiyet kararı verildi. Salonun inşaatının tamamlandığı Mayıs 2013’te, Ergenekon davasında ise son savunmalar yapılıyordu. 5 Ağustos’ta Ergenekon davasında karar açıklandığında, salon tamamlanmış durumdaydı. Salonda sadece, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın sanık yapılmaya çalışıldığı KCK davasının duruşmaları görüldü. Şimdi bu spor salonundan duruşma salonuna dönüştürülen bölümde duruşma yapılmıyor.

Silivri Cezaevi Kampusu’nun karşısındaki 17 dönüm tarla üzerine inşa edilen bina, 3’ü bodrum katı olmak üzere 5 katlı. Bin 500 metrekarelik salon, 976 kişi alabiliyor. Ayrıca 345’er kişilik, 635’er metrekare büyüklüğünde 2 ayrı duruşma salonu daha bulunuyor. Büyük salonda 330 sanık, 400 avukat, 216 izleyici, 30 da basın ve milletvekili sandalyesi var. Binada salonların haricinde, bodrum katında nezarethane, baro odaları, kafeterya, basın odası, hâkim ve savcı odaları, mahkeme kalemleri, hâkim ve savcılar için yemekhane ile kafeterya yapıldı.

Bodrumdan salona

976 kişi kapasiteli en büyük duruşma salonuna sanıklar binanın bodrum katından merdivenlerle, bazı futbol sahalarında olduğu gibi duruşma salonunun ortasındaki “çıkış tüneli” gibi zeminden giriş yapıyor. Mahkeme heyeti ile cumhuriyet savcısı ayrı kapıdan, izleyiciler ile basın ise ayrı kapılardan salona alınıyor.

Binlerce kişi yargılanacak

15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan yaklaşık 2 bin 500 şüpheliden 2 bin 300’ü, Silivri’de yargılanacak. 300 şüpheli hâkim ve savcının soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara’ya gönderildi. Yargılamalar, halen yapımı süren ve 900 sanığın aynı anda yargılamasının yapılacağı Sincan’daki duruşma salonunda gerçekleşecek. Sincan’daki salon tamamlandığında ise Türkiye’nin en büyüğü olacak. Darbe girişiminin ardından tutuklanan ve soruşturmaları süren sanıklar, haklarında dava açılması halinde, bu duruşma salonunda yargılanacak. O isimler arasında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, FETÖ üyeliğinden tutuklanan polis müdürleri Dinçer Ay, Hasan Taşgıran, Ramazan Karaoğlan, baklavacı Faruk Güllü, işadamları Ömer Faruk Kavurmacı ve Fikret İnan, eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce gibi isimler de bulunuyor.