"FETÖ cinayet işledi, kimliğiniz bulundu" yalanıyla 80 yaşındaki kadını dolandırdılar

Denizli'nin Çal ilçesinde, cep telefonuyla arayarak kendilerini jandarma olarak tanıttıkları 80 yaşındaki kadının, "FETÖ cinayet işledi, olay yerinde kimliğiniz bulundu" yalanıyla 60 bin lira değerindeki altınlarını alan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. 2 şüpheli, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Cezaevinden izinli çıkan Serkan K. ve Adem D., 27 Mayıs'ta Hançalar mahallesinde yaşayan A.N.'yi telefonla arayıp, kendilerini jandarma olarak tanıttı. İkili, yaşlı kadını "FETÖ cinayet işledi, olay yerinde kimliğiniz bulundu" yalanıyla kandırdı.

Olay yerinden altınların çalındığını da söyleyen Serkan K. ve Adem D., A.N.'ye evindeki altınları kontrol etmeye geleceklerini söyledi. Paniğe kapılan yaşlı kadın, bir süre sonra evine gelen şüphelilere, 60 bin lira değerindeki altınlarını teslim etti. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan A.N., durumu jandarmaya bildirdi.

Hemen harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin saklandıkları adresi belirledi. Serkan K. ve Adem D., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin N.A.'dan aldıkları altınları bozdurdukları, paraları yurt dışındaki bir hesaba yatırdıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.