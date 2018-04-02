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"FETÖ borsası kuruldu” diyen AKP'li Tayyar, ifade vermeye gitti

Tayyar: Milyon dolarlar dönüyor, itirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar

02 Nisan 2018 19:57

“FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” şeklindeki sözleri nedeniyle partisi içinde tepki çektiği kaydedilen AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermeye gitti.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Dinamit' isimli programa katılan Tayyar'ın "Gaziantep'te çok ciddi 'FETÖ' borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var" ifadelerini kullanmasının ardından Gaziantep Savcılığı soruşturma başlatmıştı. 

Gaziantep Savcılığı soruşturma kapsamında Tayyar’ın tanık olarak ifadesinin alınması için cuma günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı yazmıştı. 

 

Tayyar'ın iddiasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, 'FETÖ' ile mücadelede şüphe yaratacak herhangi bir girişimin kabul edilemeyeceğini belirterek ""Partimizin mensubu bu arkadaşımızın kayda değer kuşkuları, bulguları varsa bunu kamuoyu ile paylaşması değil, partimizin yetkili organlarına ve de yargıya bir şekilde intikal ettirmesi daha doğru bir yol olur" demişti.

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