'FETÖ borsası' iddiasıyla açığa alınan savcılar meslekten çıkarıldı

İstanbul Adliyesi’ndeki 'FETÖ borsası' iddiaları doğrultusunda açığa alınan Cumhuriyet savcıları Lütfi Karabacak ve İsmet Bozkurt’un Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi tarafından meslekten çıkarılmalarına karar verildi. İki savcı 10 Aralık 2019’da HSK tarafından açığa alınmıştı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre İstanbul Adliyesi’ndeki 'FETÖ borsası' hakkında yürütülen soruşturma sonunda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, HSK tarafından açığa alınan savcılar İsmet Bozkurt ve Lütfi Karabacak’ın sorumluluklarında olmayan soruşturmalar hakkında sorgulamalar yaptıkları, edindikleri bilgileri paylaştıkları ve maddi menfaat temin ettikleri iddia ediliyor. Sanık iki savcının, “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma”, “nüfuz ticareti”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” ve “gizliliğin ihlali” suçlarından 7 yıl 10 aydan 28 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.