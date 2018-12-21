'FETÖ Borsası' davasında, çete bağlantısı olduğu iddia edilen savcı dinlenecek

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma ile davalarda şüphelilerin lehine karar verilmesi için hakim ve savcılar üzerinde çeşitli yollarla baskı kurduğu iddia edilen suç örgütü üyesi 3\'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, dönemin Bursa Adliyesi’nde Terör Suçları Savcısı olarak görev yapan, hakkında çete ile bağlantı iddiası ortaya atılan, şu anda emekli olan İ.K.\'nın dinlenmesine, iki sanığın tahliyesine, çete lideri Eyüp Ensar Ç.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY başta olmak üzere çeşitli suçlarda şüphelilerin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu iddia edilen kişilere yönelik kamuoyunda \'FETÖ Borsası\' olarak bilinen soruşturma başlatıldı. Bursa, Manisa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Urfa, Konya, İzmir ile Eskişehir\'de soruşturma ve davaları etkilemeye çalıştığı öne sürülen şüphelilerin bazı hakimler ve savcılarla bağlantı içinde oldukları belirlendi. Bursa polisi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla sözde \'lider\' olduğu öne sürülen iş insanı Eyüp Ensar Ç.\'nin de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eyüp Ensar Ç., avukat Onur T., Bayram Ö., Hamza Ö., Metin İ. ve Yücel Y. tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Haklarında Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'suç örgütü kurmak\' ve \'dolandırıcılık\' suçlarından dava açılan sanıklardan tutuklu Onur T., meslektaşlarının yaptığı itiraz sonucu tahliye edildi. Avukat Onur T.’nin, avukat olması nedeniyle dosyası ayrıldı. Metin İ. ile Yücel Y. de ilk duruşmada ifadelerinin ardından tahliye edildi.

AVUKAT CEZAEVİNDE BENİ ZİYARET ETTİ

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar, olayın mağdurları, taraf avukatları katıldı. Duruşmada konuyla ilgili tape kayıtlarına takılan mağdurların bir kısmı tanık olarak dinlendi. Duruşmada daha önce FETÖ’den yargılanıp tahliye edilen Kenan S., çete lideri Eyüp Ensar Ç’nin avukatı olarak bilinen ve geçen celse dosyası ayrılan sanık avukat Onur T’nin kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini, \'Dosyanı biliyoruz bana vekalet verirsen tahliye olursun, yüksek makamlarda tanıdıklarımız var\' dediğini, daha sonra tahliye olduğunda Eyüp Ensar Ç.\'nin kendisinden para istediğini söyledi. Kenan S, çete lideri Eyüp Ensar Ç.\'nin, bürokratlar ve devlet adamlarıyla çektirdiği fotoğraflarla insanların hayatları üzerinden rant sağladığını, tehdit ettiğini iddia etti.

Mahkeme Başkanı, Kenan S.’ye, \"Eski terör savcısı İ.K.’yle ilgili bir şey biliyorsan söyle, adliyedeki çürük elmaları eleyelim. Bu iş namusuyla şerefiyle çalışan insanlara kalsın, bize yardımcı ol’ dedi. Kenan S. mahkeme başkanının bu isteği üzerine emekli eski terör savcısının Eyüp Ensar Ç. ile işbirliği içerisinde olduğunu, Ç.’nin mağdur vatandaşlara savcının ismiyle gittiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, şahit ve mağdurların ifadelerinin ardından duruşmaya kısa bir ara verdi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bursa Adliyesi’nde Terör Suçları Savcısı olarak görev yapan ve şu anda emekli olduğu öğrenilen İ.K.\'nin dinlenmesine ve Bayram Ö. ile Hamza Ö.’nün tahliyesine, Eyüp Ensar Ç.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksiklerin tamamlanması üzere ertelendi.

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