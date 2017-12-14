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'FETÖ avukatı' iddiaları nedeniyle Ak Parti'deki görevlerinden istifa etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, Ak Parti'nin il yönetiminde yer alan avukat Sedat Özdemir, hakkında çıkan 'FETÖ'nün avukatı' iddiaları üzerine istifa ettiğini açıkladı

14 Aralık 2017 20:33

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, Ak Parti\'nin il yönetiminde yer alan avukat Sedat Özdemir, hakkında çıkan \'FETÖ\'nün avukatı\' iddiaları üzerine istifa ettiğini açıkladı.
Ak Parti Düzce İl Başkanlığı\'nın 31 Aralık günü yapılacak kongresinin açıklanmasının ardından il yönetim kurulu üyesi ve seçim işleri başkanı avukat Sedat Özdemir, görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Özdemir istifasına gerekçe olarak hakkındaki \'FETÖ avukatı\' iddialarını gösterdi. Avukat Özdemir yaptığı açıklamada, \"Son dönemde, hakkımda çıkan \'FETÖ avukatı\' iddiaları hem şahsıma hem de partimin tüzel kişiliğine zarar vermeye başladı. Hakkımda ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili olarak hukuki sürecin sağlıklı yürümesi için partideki görevlerimden istifa etmeyi uygun gördüm\" dedi.

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