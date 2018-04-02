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FETÖ ANA DAVASI: ŞEHİT VE GAZİLERİN AVUKATLARI BİN SAYFALIK ORTAK DİLEKÇE SUNACAK

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA  Aralarında 6 general ve 17 subayın da bulunduğu 9'u firari, 14'ü tutuklu 24 sanıklı 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul'daki ana davasının 21

02 Nisan 2018 21:04

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA 
Aralarında 6 general ve 17 subayın da bulunduğu 9\'u firari, 14\'ü tutuklu 24 sanıklı 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul\'daki ana davasının 21. duruşması bitti. 
Davaya katılan müştekilerin avukatları esas hakkındaki mütalaaya ilişkin dava dosyasına, bin sayfalık esas hakkındaki beyan dilekçesi sunacaklarını söylediler. 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin, Kartal\'da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi konferans salonunda yaptığı duruşmaya 14 tutuklu sanık ile tutuksuz sanık olan eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk katıldı. Müşteki ve mağdurlar ile sanıkların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.  
Duruşma, dosyaya gelen evrakların okunması ile başladı. Darbe gecesi hayatını kaybeden Erol Olçok\'un eşi Nihal Olçok\'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, suçtan zarar gördükleri gerekçesi ile davaya katılma talebinde bulundular.
  
MÜŞTEKİLERDEN BİR SAYFALIK ORTAK DİLEKÇE
Duruşmada müştekilerin avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanları alındı. Müşteki avukatlarından Mehmet Alagöz, şehit yakınları ve gazilerin avukatları olarak esas hakkındaki mütalaaya ilişkin bin sayfalık esas hakkında beyan dilekçesi hazırladıklarını belirterek, \"Tarihe not düşmek için bunu mahkemenize sunacağız\" dedi. Türkiye genelinde darbe girişimi gecesi 250 şehit verildiğini söyleyen Avukat Alagöz, \"Sadece İstanbul\'da 59 darbe davası açıldı. Türkiye genelinde 220 adet fiili darbe davası sürüyor. Sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz\" dedi. 
Söz alan diğer müşteki avukatları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istediler. 
Duruşma, yarın sabah sanıkların savunmaları ile devam edecek. 

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