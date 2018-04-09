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FETÖ 'abi' ve 'ablası' çift yakalandı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, örgütün 'abisi' ve 'ablası' oldukları öne sürülen Davut A

09 Nisan 2018 19:14

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, örgütün \'abisi\' ve \'ablası\' oldukları öne sürülen Davut A. ile eşi Berrin A. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emek Mahallesi\'nde, örgüt üyelerinin toplandığı \'gaybubet evi\' olarak adlandırılan bir eve baskın düzenledi. Baskında Davut A. ile eşi Berrin A. yakalandı. Evde yapılan aramada sahte nüfus cüzdanı ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınarak TEM Şubesi\'ne götürülen şüphelilerden Davut A.\'nın örgüt \'abisi\', eşi Berrin A.\'nın da \'ablası\' olduğu öne sürüldü.
 

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