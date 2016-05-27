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İstanbul'un Fethi'nin canlandırması için 'sur' şeklinde sahne kuruldu

Sahnenin 4500 metrekare büyüklüğünde olduğu belirtildi

27 Mayıs 2016 18:36

İstanbul’un fethinin 563. yılı kutlamaları dolaysısıyla Yenikapı’da gerçekleşecek olan Fetih şöleni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Fethin canlandırılması için alana 4500 metrekare büyüklüğünde sur şeklinde bir sahne kuruldu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Yenikapı Miting alanında pazar günü gerçekleştirilecek olan İstanbul'un fethinin 563. yılı kutlamaları için hazırlar devam ediyor.

Fetih canlandırılması için alana 4500 metrekare büyüklüğünde sur şeklinde bir sahne kuruldu. Ses ve ışık gösterilerinin yapılacağı şölen için görevliler aralıksız çalışıyor.

 

Bu yollar kapalı

 

Bu arada 29 Mayıs Pazar günü Yenikapı miting ve etkinlik alanında gerçekleştirilecek İstanbul’un Fethi’nin 563. Yılı Kutlamaları nedeniyle kapalı olacak yolları duyurdu. İBB’nin açıklamasında Pazar günü, 06:00-24:00 saatleri arasında Bakırköy-Aksu Caddesi (Taşhan Kavşağı) ve Fatih-Aksakal Caddesi arasında kalan Sahil Yolu geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

 

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