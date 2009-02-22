Fethullahçılara Özbekistan'da ceza yağdı

Özbekistan'da 3'ü Türk olmak üzere 11 kişi, Fethullah Gülen cemaatine üye olmak ve bu ülkede yasadışı yollardan kendi inançlarını yaymaktan 6.5 ile 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.





Özbekistan Devlet Televizyonu, Gülencilerin kullandığı “nur" kelimesine atfen “Karanlığa Giden Işık" adını verdiği programda, “Türk Nurcuları" adını verdiği kişilerin, Özbekistan'ın çeşitli kentlerinde açılan liselerde “Nurculuğu yaydıkları" ve “Pan Türkist" propaganda yaptıklarını ileri sürdü.



Özbek televizyonu, Türkiye'den gelen Nurcuların kurduğu okulların özellikle yatılı statüyle faaliyet gösterdiğini, bundan amacından da öğrencileri ailelerinden ve çevrelerinden uzaklaştırarak, 24 saat kendi denetimleri altında, daha kolay etkilediklerini iddia etti.



Bu okulların 1990'lardan itibaren Özbekistan'da faaliyet göstermeye başladığını belirten kanal, Özbek lider İslam Kerimov'un talimatı üzerine bu okulların kapatıldığını ve bazı “Türk Nurcuların" sınır dışı edildiğini ve çok sayıda Özbek okul yöneticisiyle 3 Türk Nurcunun tutuklandığını kaydetti.



Özbek Televizyonu, Taşkent Mahkemesi'nde yıkıcı faaliyet ve dini propagandadan yargılanan 3'ü Türk, 11 kişinin 6.5 yıl ile 8 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldığını duyurdu.



"Türk Nurcuları" adını verdiği Gülen cemaati üyelerini “Binlerce yıllık Özbek kültür ve geleneklerini yıkıp din yoluyla beyin yıkamakla" suçlayan Özbek Televizyonu, bu okullardan mezun olan iyi eğitimli, "Türkçü" çocukların ileride devletin kilit noktalarına gelmesinin amaçlandığını iddia etti.



