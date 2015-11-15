Fethullah Gülen'le aynı ismi taşıyan yeğeni konuştu: Kaçtı demesinler diye yurt dışı gezimi iptal ettim

Üçüncü olduğu 2014 LYS'de usülsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in kardeşinin torunu olan Fethullah Gülen, "İsmim ve ailem üzerinden algı operasyonu yapılıyor" dedi.

Zaman'dan Hasan Karalı'nın haberine göre Gülen, TÜBİTAK matematik olimpiyatlarında 2 gümüş madalya kazandı. Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) ilk bine girdi. 2014 YGS'de 155'inci, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) ise Türkiye üçüncüsü oldu. Ankara Savcısı Yücel Erkman, bir tweeti ihbar kabul edip Gülen hakkında soruşturma başlattı.

2014 LYS'de usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmayı basından öğrendiğini söyleyen Yamanlar Koleji mezunu Fethullah Gülen, "isminin böyle bir soruşturma kapsamında geçmesine anlam veremediğini" belirterek, “Başarılarımdan bahsetmek istemiyorum ama 13 yıllık okul hayatımdaki başarılardan bir tek LYS'yi çekip çıkartarak soruşturma açılması hem benim hem de ailem ve öğretmenlerimin emeklerine haksızlık olur” dedi. Gülen, soruşturma açıldığını öğrendikten sonra yaşadığı ilginç bir olayı ise şöyle anlatıyor:

“Üniversiteden yabancı uyruklu bir arkadaşa haberi gösterdim. Başarılı olduğum için soruşturma açılmasına anlam veremedi. Çok şaşırdı.”

"Kaçtı, denilmesin diye yurt dışı ziyaretimi iptal ettim"

Fethullah Gülen, hafta sonu üniversitenin düzenlediği ve katılmak için kayıt yaptırdığı yurt dışı gezisine soruşturma haberlerinin çıkmasının ardından gitmekten vazgeçtiğini dile getirdi. Gülen, “Yurtdışına kaçtı şeklinde söylentiler çıkarmasınlar diye kalmayı tercih ettim” ifadesini kullandı.