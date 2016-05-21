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Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı

Fethullah Gülen'in yeğeninin okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu olduğu iddia ediliyor

21 Mayıs 2016 20:21

'Paralel yapı' iddialarına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasından sonra operasyonda gözaltına alınan Fethullah Gülen’in yeğeni M.M.G’nin de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

17 Mayıs Salı günü İzmir merkez, Karşıyaka ve Bergama ilçelerinde, cemaatin eğitim kurumları ile mali yönden destek sağladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan 32 kişi arasında okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Fethullah Gülen'in yeğeni M.M.G. ile cemaat yurdunun ağabeyi iddiasıyla teğmen M.A.T.'nin de aralarında bulunduğu 31'i, sorgularının tamamlanmasından sonra dün adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY Örgütü’ne üye olmaktan adliyeye çıkarılan M.M.G., K.Z., V.Y., I.I, M.Ç., C.Ç., A.E., Ç.B., M.A.G., M.K., M.İ.Y., H.Y., S.Ö., ve M.T. tutuklanırken, 16 kişi hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol ile serbest bırakıldı.
 

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