Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul\'da saklandığı evde yakalanan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in yeğeni Keysan Gülen adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu\'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen\'in yeğeni Keysan Gülen\'in sorgusu tamamlandı. Silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Keysan Gülen, Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Keysan Gülen daha sonra adliyeye sevk edildi. Keysan Gülen, 6 Ocak\'ta Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün terörle mücadele ekipleri tarafından Ümraniye\'de saklandığı tespit edilen evde gözaltına alınıp Sakarya\'ya getirilmişti.

Örgüt elebaşının diğer yeğeni Kara Harp Okulu imamı Şamil Gülen de Sakarya\'da yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli\'de yakalanmış ve Sakarya\'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



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