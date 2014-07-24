Fethullah Gülen'in tercihi Bilkent hukuk

LYS Türkiye üçüncüsü olan Özel Yamanlar Koleji öğrencisi Fethullah Gülen, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tercih etti.Aynı zamanda Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'le de aynı ismi taşıyan yeğeni, Bilkent'te tam burslu okuyacak.

Milyonlarca öğrencinin merak ve heyecanla beklediği LYS yerleştirme sonuçları açıklandı. TM1 ve TM2 puan türlerinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan İzmir Özel Yamanlar Koleji'nde okuyan Gülen, Hukuk Fakültesi'ni tercih etti. Gülen, tam burslu olarak Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Türkiye üçüncüsü olduktan sonra açıklama yapan Gülen, "Bu sonucu almak için elbette çalıştık, çabaladık. İyi bir şeyler yaparız diye umuyorduk, Fethullah Gülen ismini taşıdığımdan dolayı. Hocaefendi, babamın amcası oluyor. Ben hukuk okumayı düşünüyorum." şeklinde açıklama yapmıştı.