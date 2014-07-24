T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fethullah Gülen'in tercihi Bilkent hukuk

İzmir Özel Yamanlar Koleji'nde okuyan Gülen, LYS Türkiye üçüncüsü olmuştu

24 Temmuz 2014 10:15

LYS Türkiye üçüncüsü olan Özel Yamanlar Koleji öğrencisi Fethullah Gülen, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tercih etti.Aynı zamanda Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'le de aynı ismi taşıyan yeğeni, Bilkent'te tam burslu okuyacak.

Milyonlarca öğrencinin merak ve heyecanla beklediği LYS yerleştirme sonuçları açıklandı. TM1 ve TM2 puan türlerinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan İzmir Özel Yamanlar Koleji'nde okuyan Gülen, Hukuk Fakültesi'ni tercih etti. Gülen, tam burslu olarak Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Türkiye üçüncüsü olduktan sonra açıklama yapan Gülen, "Bu sonucu almak için elbette çalıştık, çabaladık. İyi bir şeyler yaparız diye umuyorduk, Fethullah Gülen ismini taşıdığımdan dolayı. Hocaefendi, babamın amcası oluyor. Ben hukuk okumayı düşünüyorum." şeklinde açıklama yapmıştı.

 

ETİKETLER

fethullah gülenbilkent hukuktercihtürkiye üçüncüsüburslugülen cemaatiyeğeni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24