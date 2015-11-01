Fethullah Gülen'in sandığından hangi parti çıktı?

Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen'in doğduğu Erzurum'un Pasinler İlçesi'ne bağlı Korucuk Mahallesi'nde seçmenler yine "MHP" dedi.

Erzurum'a 25 kilometre uzaklıktaki Korucuk Mahallesi'nde 27 Nisan 1941 tarihinde dünyaya gelen ve şimdi Pensilvanya'da oturan Fethullah Gülen'in doğduğu yer olarak ünlenen Büyükşehirden önce köy olan Korucuk Mahallesi'nde, seçmenler ilkokulda sandık başına gitti.

1053 numaralı sandıkta 210 seçmenden 179'u oy kullandı.

Oy sayımında MHP'ye 105, AKP'ye 44, CHP'ye 5, SP'ye 5, HKP'ye 3, DP'ye 2, BTP'ye 2, VP'ye 1, BBP'ye 1, HDP'ye 1 oy çıktı, 6 oy ise, geçersiz sayıldı. 7 Haziran seçimlerinde ise ,127 seçmen MHP'yi, 41'i ise AK Parti'yi tercih etmişti.