15 Temmuz darbe girişimi iddianamelerinin 1 numaralı firari sanığı Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in manevi oğluna 30 yıl hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu yargılanan eski öğretmen Ferhat Küçük ile avukatları katıldı.

Savunmasında 'FETÖ'yle ilişkisinin bulunmadığını ileri süren sanık Küçük, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, itirafçıların ifadeleri doğrultusunda sanığın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak adlandırıldığını ve örgüt içerisinde "Vedat" kod adını kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Öğretmen olan sanığın örgütün "mahrem" yapılanmasında yer aldığının deliller ve yazışmalarla ortaya çıktığını aktaran savcı, sanığın Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman sorumlusu olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Örgüt üyeleri tarafından sanığa 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi soruların ulaştırılması sayesinde sınavı kazandığının tespit edildiğine dikkati çeken savcı, sanığın örgüt yöneticiliği, kamu zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılmasını talep etti.