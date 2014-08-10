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Fethullah Gülen'in köyünden İhsanoğlu çıktı

Fethullah Gülen'in köyü olan Erzurum'un Pasinler ilçesinde 224 seçmen tek sandıkta oy kullandı

10 Ağustos 2014 22:26

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in köyü olan Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Korucuk Köyü'nde cumhurbaşkanı adaylığı seçiminde ilk sırayı Ekmeleddin İhsanoğlu aldı.

Pasinler'e bağlı Korucuk'ta 27 Nisan 1941'de dünyaya gelen Fethullah Gülen'in köyünde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çatı adayı olarak giren Ekmeleddin İhsanoğlu 167 oy aldı. Fethullah Gülen ile çekişme halinde olan Başbakan Tayyip Erdoğan 53 oy alırken, Selahattin Demirtaş'a 1 oy çıktı. Tek sandıkta 224 seçmenin kullandığı oylardan 3'ü ise geçersiz sayıldı.

 

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