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BBC Türkçe

Fethullah Gülen'in kardeşi gözaltına alındı

Kutbettin Gülen'in 'FETÖ'ye destek açıklamalarıyla halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtiliyor.

02 Ekim 2016 17:32

Fethullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen'in , İzmir'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Gülen'in 'FETÖ'ye destek açıklamalarıyla halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtiliyor.

Gaziemir'de Kaynak Holding'e ait Çağlayan Matbaası'na kayyum atanmadan önce danışman olarak görev yapan Kutbettin Gülen'in ilişiği kesilmişti.

Daha sonra yurt dışına gittiği öne sürülen Gülen'in bir süre önce geri öndüğü belirtiliyor.

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Kutbettin GülenGülenEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleKaynak HoldingMatbaası

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